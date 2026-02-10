La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos de limpieza y cosméticos por riesgos sanitarios

El organismo detectó faltas de registro, irregularidades en la inscripción y posibles riesgos para la salud en lavandinas, cuidado personal y uso médico

10 de febrero 2026
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, comercialización y distribución de distintos productos de limpieza, cosméticos, artículos para el cuidado de vehículos y un producto médico, tras detectar graves irregularidades sanitarias. Las medidas se publicaron en el Boletín Oficial mediante diversas disposiciones.

A través de la Disposición 341/2026, Anmat prohibió en todo el territorio nacional todos los lotes del producto rotulado como "Agua Lavandina Común. Val Chemical".

El organismo determinó que el producto no contaba con el número de registro sanitario obligatorio, lo que impidió verificar su legitimidad y seguridad. Además, ordenó iniciar un sumario sanitario contra la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A. y su director Oscar Gabriel Horacio Fernández.

Según el considerando de la norma, el Servicio de Domisanitarios detectó la irregularidad durante tareas de fiscalización orientadas a comprobar la inscripción del producto ante la entidad.

Productos para autos vendidos sin habilitación

Mediante la Disposición 360/2026, Anmat prohibió la comercialización de productos domisanitarios para la limpieza y el acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil.

El organismo aclaró que solo quedó exceptuado el producto silicona aromatizada de la marca Fenix, ya que contaba con registro válido.

Las investigaciones revelaron que estos artículos se ofrecían a través de páginas web, redes sociales y plataformas digitales sin inscripción sanitaria ni identificación de establecimientos habilitados. En varios casos, las empresas responsables no figuraban en los registros oficiales o no respondieron a las notificaciones formales, mientras que en otros no existían antecedentes a nivel nacional ni provincial.

Cosméticos capilares con posible presencia de formol

Por último, la Disposición 361/2026 prohibió todos los productos de la marca "LG – La Gefa Cosmética VIP", en cualquiera de sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento, al carecer de datos de inscripción sanitaria en el rotulado.

La medida alcanzó a serums, shampoos, máscaras capilares, tónicos de crecimiento, biotina, alisados y plex moleculares. Entre ellos se incluyeron productos como alisado Liss sin formol y plex molecular sin formol, cuya composición no pudo verificarse.

Anmat advirtió que algunos de estos cosméticos podrían contener esta sustancia no autorizada como activo alisante. La exposición a este compuesto puede provocar dermatitis, reacciones alérgicas y, en casos de exposición crónica, un mayor riesgo de carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

El organismo detectó la venta de estos productos a través de canales electrónicos sin registros válidos en su base de datos. Ante la imposibilidad de identificar al elaborador y de garantizar la seguridad, eficacia y composición, resolvió suspender su comercialización para proteger a los usuarios.

Anmat prohibió productos de limpieza y cosméticos por riesgos sanitarios

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario: el gobierno aplicará sanciones

Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que "no hubo acuartelamiento" y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza
Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
El Pasaje Pan pierde su librería especializada en arte gráfico

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Los gremios salen a la calle en Rosario contra la reforma laboral del gobierno
Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Ariel Holan en Central en los partidos sin mañana

