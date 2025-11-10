Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en noviembre

El programa educativo ofrece una ayuda económica a los estudiantes. Los beneficiarios no percibirán aumentos

Anses dio a conocer el monto de las Becas Progresar en noviembre

Con el inicio del penúltimo mes del año, los beneficiarios de los distintos programas de Ansés se preguntan por los montos que recibirán por parte de sus prestaciones . En noviembre , no todos los programas aumentarán sus valores y la pregunta que siempre surge es qué ocurrirá con las Becas Progresar .

El programa de Becas Progresar es una política estatal que tiene como objetivo principal ayudar a quienes más lo necesiten a atravesar y finalizar sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios, según el caso. A partir de una contribución económica, el programa busca garantizar un acceso más equitativo a la educación.

Durante noviembre el valor de las Becas Progresar no registrará ningún aumento con respecto a los meses anteriores. Así, el monto se mantiene en $35.000. El pago se realizará entre el 10 y el 14 del mes

De todas maneras, ese valor no es percibido en su totalidad por los estudiantes, sino que inicialmente se accede a un 80% de su valor. Así, en noviembre se cobrará:

Nivel obligatorio y trabajo: $28.000 (80% del monto total).

Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

El 20% restante estará habilitado para todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos durante 2024. Así, quienes se hayan inscrito en marzo obtendrán un monto adicional de $66.000, mientras que los registrados en septiembre recibirán $42.000 adicionales.

El pago de las Becas Progresar se deposita automáticamente en el CVU declarado, siempre y cuando el beneficiario cumpla con todos los requisitos académicos, económicos y administrativos.

Cuáles son los requisitos para acceder a los programas de Becas Progresar

Los requisitos para acceder al programa varían según el nivel de educación que se deba atravesar. Existen tres programas: “Educación Obligatoria”, “Educación Superior” y “Progresar Trabajo”.

Requisito para el Programa Progresar de Educación Obligatoria

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados)

Asistir a una institución educativa

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Cumplir con la condición de alumno regular

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Requisitos para el Programa Progresar de Educación Superior

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI

Tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería

Ser estudiante regular de una institución educativa

Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Además, para acceder a las becas el ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.

Requisitos académicos:

Se deberá acreditar la condición de alumno regular y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y año de cursado, si la inscripción a la beca se realiza por primera vez y como estudiante avanzado

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

