La Capital | Información General | Año Nuevo

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Especialistas en bienestar recomiendan realizar una limpieza profunda del hogar antes de fin de año para reducir el estrés, optimizar los espacios y comenzar el nuevo ciclo con mayor claridad mental.

31 de diciembre 2025 · 13:40hs
El cierre de un año suele activar procesos de balance, orden y renovación. Antes de que sea Año Nuevo, especialistas en organización del hogar y distintas corrientes vinculadas al bienestar recomiendan realizar una limpieza consciente para desprenderse de objetos innecesarios y optimizar los espacios.

Más allá de las creencias espirituales, los expertos coinciden en que una limpieza profunda antes de fin de año mejora la funcionalidad del hogar, reduce el estrés y facilita el inicio de un nuevo ciclo con mayor claridad mental.

Hacer una limpieza general antes de Año Nuevo aporta ventajas concretas para la vida cotidiana:

  • Mejor organización: reduce el desorden y facilita encontrar lo que realmente se usa.

  • Bienestar emocional: vivir en un espacio despejado mejora el ánimo y baja los niveles de estrés.

  • Ambientes funcionales: prepara la casa para afrontar el nuevo año con mayor comodidad.

Según especialistas, el exceso de objetos acumulados no solo ocupa espacio físico, sino que también genera una sensación de saturación mental que dificulta la toma de decisiones y la planificación.

>> Leer más: Año Nuevo: cuáles son los rituales en diferentes países y sus significados

Qué tirar a la basura antes de que empiece 2026

Objetos rotos o dañados

Los elementos que no cumplen su función tienden a acumularse sin un uso real. En términos prácticos, representan gastos futuros o reparaciones que nunca llegan.

  • Electrodomésticos que no funcionan y no se repararán.

  • Objetos del hogar rotos o incompletos.

  • Muebles dañados que ocupan espacio innecesario.

Deshacerse de estos artículos libera lugar y permite reorganizar mejor los ambientes.

Artículos en desuso

Algunos objetos permanecen en la casa sin cumplir ninguna función concreta. Entre los más frecuentes aparecen:

  • Vajilla rota o astillada, como tazas o platos dañados.

  • Aparatos electrónicos inservibles: celulares viejos, cables en mal estado o pilas agotadas.

  • Espejos rotos o muebles deteriorados.

  • Plantas secas o muertas que ya no se recuperan.

Ropa vieja, rota o que ya no se usa

El placard suele ser uno de los espacios con mayor acumulación innecesaria. Las prendas que no se usan desde hace años ocupan lugar y dificultan el orden diario.

  • Ropa rota o descolorida.

  • Prendas que ya no representan el estilo actual.

  • Calzado en mal estado.

Papeles y documentos para ordenar las finanzas

El desorden financiero muchas veces se refleja en torres de papeles acumulados. Antes de que termine el año, conviene revisar:

  • Deudas: si es posible, saldar compromisos pendientes antes del 31 de diciembre. También destruir comprobantes de deudas ya pagadas.

  • Tickets y facturas viejas: descartar recibos de compras y servicios que ya no tienen valor legal.

  • Agendas y libretas antiguas: conservar solo la información relevante y desechar anotaciones que pertenecen a ciclos cerrados.

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

