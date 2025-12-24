Quién es Carolina Píparo, la nueva directora del Banco Nación

Días después de terminar su mandato como diputada, fue designada en la entidad bancaria. El hecho de inseguridad que marcó su vida personal y política

En las últimas horas, el nombre de Carolina Píparo se instaló en las redes sociales y en los medios de comunicación. Es que la política fue designada como directora del Banco de la Nación Argentina , tan solo unos días después de que terminase su mandato como diputada nacional el pasado 10 de diciembre.

La designación de Píparo como directora de la entidad bancaria quedó oficializada en el decreto 907/2025. La disposición lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. En particular, la exdiputada nacional llega en reemplazo de Rodolfo Carvajal, quien recientemente renunció.

Vale recordar que Píparo era uno de los nombres que más sonaba para estar frente al Ansés cuando Javier Milei asumió en diciembre del 2023. No obstante, la exdiputada no fue convocada por el oficialismo y siguió en su banca como diputada, donde tuvo marcadas rispideces con el bloque de La Libertad Avanza, aunque ahora parecen saldadas.

Carolina Píparo y un episodio de inseguridad que la marcó

Carolina Rosana Píparo nació en La Plata el 12 de septiembre de 1976, pero se crió en Olavarría. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad del Salvador. Comenzó su carrera en el estado en 2004 en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. También fue Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de su ciudad natal durante la intendencia de Julio Garro.

Un hecho clave que marcó un antes y un después en la vida de Píparo fue el asalto que sufrió en el banco Santander Río en 2010 mientras estaba embarazada. La exdiputada se encontraba en la entidad bancaria cuando ladrones entraron intempestivamente a la entidad bancaria. En medio de la entradera, recibió un disparo en la panza y perdió el bebé.

Por las características del caso, la Justicia decidió que el fallecimiento de su hijo fue un homicidio y no un aborto inducido y se condenó a los cinco culpables a prisión perpetua en mayo de 2013. La condena dejó un precedente judicial.

Esta trágica secuencia no solo marcó su vida personal y familiar, sino que le dio a Píparo relevancia nacional en su militancia vinculada a la seguridad y la asistencia a víctimas. En paralelo, trabajó en el Banco Provincia, donde fue sumando responsabilidades y escaló posiciones. Más tarde dio el salto a la campaña electoral: en 2017 encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales de Cambiemos en la Octava Sección electoral.

Luego, en 2021 se incorporó a Avanza Libertad, el espacio encabezado por José Luis Espert, como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Resultó electa para el período 2021-2025. Ya en 2023 se postuló como candidata a gobernadora bonaerense y, dentro de la Cámara de Diputados, impulsó la creación del bloque “Buenos Aires Libre”.

La trabajadora social no resultó electa pero se mantuvo en su banca en Diputados hasta diciembre de este año. Ahora, su camino en la política sigue como directora del Banco Nación.

Un segundo asalto

Hubo un segundo, otro hecho de inseguridad en la vida de Píparo que también dejó marcas en su carrera. "Fui abordada por 6 delincuentes en moto, mi familia y yo estamos bien. No es el principio de año que nadie espera". La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que sufrió un robo en la madrugada de Año Nuevo del 2021 cuando dejaba a su padre en la casa tras los festejos, junto a su marido Juan Ignacio Buzali.

Según Píparo, tras entregar su celular y la cartera sin poner resistencia persiguió a los ladrones en el auto conducido por su marido y en esa persecución atropellaron a una de las motos del supuesto grupo de ladrones.

Un video publicado por el diario Hoy de La Plata indica que el choque y el robo denunciado no estarían relacionados. "¿Quién soy? Soy alguien que te vi cuando arrastraban la moto", le responde una mujer a Píparo mientras filma con su celular. En el video también se escucha a un joven decir: "atropellaron a dos pibes y los dejaron tirados".

Los jóvenes atropellados tenían 23 y 17 años y, según la versión de ellos, estaban circulando con amigos luego de ir a ver la tradicional quema de muñecos. Uno de los jóvenes fue ingresado al Hospital San Martín, donde le dieron 5 puntos en la cabeza.

Por ese hecho, Buzali quedó imputado por homicidio doble en grado de tentativa. En paralelo, Píparo fue denunciada por un presunto intento de soborno a una de las víctimas, que era menor de edad. Ella sostuvo otra versión: afirmó que la entrega de dinero, zapatillas y un celular respondió a un gesto de reparación ante los inconvenientes derivados del choque.