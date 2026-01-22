La Capital | Información General | Ansés

Atención, jubilados: Anses compartió el calendario de pagos de febrero con modificaciones

Ansés dio a conocer el cronograma de pagos para el segundo mes del año y hay modificaciones debido a dos feriados

22 de enero 2026 · 12:46hs
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) anunció el calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones para el segundo mes del año. Ahora bien, en febrero el esquema se verá afectado por dos feriados que alterarán las fechas estipuladas normalmente.

Cabe recordar que los jubilados recibirán este mes un incremento del 2,8%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).1,88% en sus haberes.

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $349.299 de enero a $359.079 en febrero, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. En caso de que el Poder Ejecutivo ratifique dicho bono, la jubilación mínima total llegaría a $ $429.079 en febrero.

¿Cuál es la modificación en el calendario de pagos de febrero?

Según informó Ansés, el cronograma de pagos para febrero fue modificado en función de los dos feriados que incluye el mes. Como siempre, los pagos se realizan tomando en consideración la terminación del DNI.

Ahora bien, en este mes, se les adelantará el pago a los que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 8 y 9. A diferencia del mes de enero que cobraron el 21 y 22, en febrero sus haberes se acreditarán el 20 por los feriados de Carnaval.

¿Cómo queda el calendario de pagos de febrero?

Teniendo en cuenta los feriados del segundo mes del año, el calendario de pagos de Ansés se organizará de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que cobren el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Los gimnasios de Rosario empiezan a recomponerse tras un duro 2025

