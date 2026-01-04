La Capital | Ovación | Newell's

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

El marcador central Nicolás Goitea, de 28 años, se convertirá en futbolista de Newell's. Los últimos trámites para que se incorpore serán este lunes.

4 de enero 2026 · 19:39hs
Nicolás Goitea será desde este lunes futbolista de Newells. Jugó 11 partidos el año pasado en Huracán.

Nicolás Goitea será desde este lunes futbolista de Newell's. Jugó 11 partidos el año pasado en Huracán.

Newell's arregló la contratación del marcador central Nicolás Goitea, de Mitre de Santiago del Estero, en 2025 futbolista de Huracán. Se sumará a préstamo al club del Parque, por el término de un año, con una opción de compra de 350 mil dólares.

La incorporación de Goitea se manejó con mucho sigilo, a tal punto que nunca trascendió su nombre. Recién este domingo se conoció que Newell's estaba tras sus pasos y tiene todo acordado para que forme parte de su plantel.

Goitea estuvo a préstamo en Huracán el último año, sin demasiada participación. Apenas jugó 11 partidos entre los torneos locales y la Copa Sudamericana.

Previamente, el marcador central jugó en Delfín de Ecuador, entre 2023 y 2024. Participó en 67 partidos y señaló 4 goles.

La oferta de Newell's por Bruno Cabrera

Entre las zonas del equipo a reforzar, la zaga es una que merece la atención de los responsables del fútbol de Newell’s. Por este motivo es que se había realizado una oferta a Coquimbo de Chile por el marcador central argentino Bruno Cabrera. Todavía no se conoció cuál es la respuesta.

Cabrera fue un futbolista importante en el equipo de Coquimbo, último campeón del torneo chileño con una histórica campaña y clasificado a la Copa Libertadores 2026. Su rendimiento fue alto, a tal punto que hubo interés de clubes más importantes de Chile para contratarlo.

El principal interesado fue Colo Colo. Pero la propuesta que hizo no conformó.

>> Leer más: Newell's tiene casi resuelta la incorporación de otro extremo: llega desde Uruguay

Newell’s se lanzó en la búsqueda del zaguero de 28 años, que tiene contrato con Coquimbo hasta diciembre de 2027. La proposición fue un préstamo con opción de compra obligatoria por meta cumplida de 750 mil dólares, según el periodista chileno Jorge Hevia Cristino.

Habrá que esperar para conocer si sigue el deseo de contratar a Cabrera o con lo de Goitea existe conformismo.

También falta resolver la situación de Víctor Cuesta, cuyo contrato se venció en diciembre y si existe conformidad entre las partes para un nuevo vínculo.

Lionel Vangioni, en su última etapa en Newells. En la última temporada jugó en Quilmes y ahora le dijo adiós al fútbol. 

Jugó casi 10 temporadas en Newell's, brilló en River y otros equipos y se retiró: qué dijo en su despedida

Franco García jugó el último año en San Martín de Tucumán. Recurrió a la Fifa por un conflicto con Cobresal.

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Juanchón García, rodeado de jugadores de Newells. El delantero se despidió en las redes como un leproso más.

Quedó libre y se fue de Newell's: la emocionante despedida en las redes de Juanchón García

Gabriel Arias, con la camiseta de Newells, junto al presidente Ignacio Boero y el director deportivo Roberto Sensini.

Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

