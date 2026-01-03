La Capital | El Mundo | Catherine Fulop

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Varios artistas venezolanos se pronunciaron respecto del ataque de Estados Unidos al país caribeño, que derivó en la detención del presidente y su mujer

3 de enero 2026 · 11:20hs
Catherine Fulop y Ricardo Montaner celebraron la captura de Maduro.

Catherine Fulop y Ricardo Montaner celebraron la captura de Maduro.

Catherine Fulop, Carlos Baute y Ricardo Montaner, entre otros artistas oriundos de Venezuela, se pronunciaron en las última horas en sus redes sociales respecto del ataque de Estados Unidos sobre Caracas, que derivó en la captura y arresto del presidente Nicolás Maduro.

"Está pasando!!!! Finalmente estos criminales pagarán por todos sus crímenes!!!", celebró a través de su cuenta de X Catherine Fulop, la actriz nacida hace 60 años en Venezuela, quien reside desde hace décadas en la Argentina. Por su parte, su hija Oriana también celebró el arresto de Maduro, posteando un corazón junto a una bandera venezolana.

Quien también se expresó fue el cantante Ricardo Montaner, quien más temprano escribió: "Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amen". Y parafraseando a Guillermo Francella, más tarde posteó: "Qué hermosa mañana, ehhh...!".

La tormenta y la calma en Venezuela

El cantautor Carlos Baute, nacido en Caracas hace 51 años, también festejó el operativo de los Estados Unidos en Venezuela y a través de un video dijo: "Se nos hizo realidad el regalo de Navidad".

"Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad. Les amo!!!", escribió el autor de "Colgando en tus manos".

Operativo en Venezuela

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

