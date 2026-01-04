El cortejo fúnebre de Horacio Usandizaga pasará por el Palacio Municipal y Rosario le dará su última despedida

El histórico ex intendente y referente de la democracia será homenajeado este lunes por la ciudad que gobernó en dos períodos: el féretro pasará por la Municipalidad antes de su inhumación en el cementerio El Salvador

Los restos del ex intendente son velados en la cochería Caramuto , ubicada en Córdoba 2936.

Este lunes por la mañana, Rosario despedirá a una de las figuras más influyentes de su historia política reciente. El cortejo fúnebre que trasladará los restos del ex intendente Horacio Usandizaga pasará por el Palacio Municipal , donde el actual jefe del Ejecutivo local, Pablo Javkin , le rendirá su último homenaje institucional, antes de que el féretro continúe su recorrido hacia el cementerio El Salvador.

La ciudad despedirá así a quien fuera el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia , dos veces jefe del Palacio de los Leones y protagonista central de la reconstrucción institucional de la posdictadura.

La muerte de Usandizaga provocó una inmediata repercusión en el arco político, institucional y deportivo de Rosario y de la provincia. El intendente Pablo Javkin lo despidió públicamente con un mensaje que sintetiza su legado: “El Vasco puso la Intendencia en el lugar más alto. Laburante incansable, impuso rigor y transparencia que nos guió a todos. Con él se nos va una generación que recuperó la democracia y cambió la ciudad para siempre”.

Los restos del ex intendente son velados en la cochería Caramuto , ubicada en Córdoba 2936 , desde el mediodía de este domingo hasta las 20.

soso El histórico dirigente empresaria Elías Soso se retira de la cochería Caramuto tras asistir al velorio de Horacio Usandizaga.

Este lunes, a las 9.15, el cortejo fúnebre partirá desde ese lugar. Minutos después, el féretro pasará por el Palacio Municipal, donde el intendente Pablo Javkin encabezará la despedida oficial.

Tras ese homenaje, el cortejo se dirigirá al cementerio El Salvador, donde se realizará la inhumación de sus restos.

Horacio Daniel Usandizaga, abogado, dirigente de la Unión Cívica Radical y figura clave de la recuperación democrática, falleció este domingo a los 85 años.

Nacido el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, provincia de Santa Fe, fue el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia en 1983, cargo para el cual fue reelecto en 1987.

Su gestión quedó marcada por un fuerte contenido institucional y por una decisión política que atravesó la historia reciente del país: en 1989, ante el triunfo presidencial de Carlos Saúl Menem, anunció públicamente: "Si Menem gana, yo me voy a mi casa porque no quiero ser cómplice de lo que le va a pasar al país".

El 22 de mayo de 1989, cumplió su palabra y presentó su renuncia.

Su extensa trayectoria institucional

A lo largo de su carrera política, Usandizaga ocupó cargos de peso a nivel provincial y nacional:

Diputado provincial entre 1993 y 1995

Senador nacional por Santa Fe entre 1995 y 2001

Tres veces candidato a gobernador de Santa Fe: 1991 , derrotado por Carlos Reutemann 1995 , derrotado por Jorge Obeid 1999 , nuevamente derrotado por Reutemann



Su figura quedó asociada de manera indeleble al proceso de reconstrucción democrática y a la consolidación institucional de Rosario en los años posteriores a la dictadura.

Su vínculo con Rosario Central

Además de su peso político, Usandizaga estuvo profundamente ligado a la vida deportiva de la ciudad. Fue presidente de Rosario Central entre 2007 y 2010.

Así, este domingo el club de Arroyito expresó su despedida a través de un comunicado oficial: “A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”.

El recuerdo de la democracia

En 2023, ya alejado de la vida política, Usandizaga brindó declaraciones periodísticas en el marco de los 40 años del regreso de la democracia: “Volver a la democracia fue muy significativo incluso después de perder la guerra de Malvinas. Celebro y aplaudo a quienes trabajamos por recuperarla. Ahora volver a la democracia no se agota solo votando. La democracia es respetar la institucionalidad. Debemos vivir en una democracia más plena, que no nos vivamos peleando. Y eso que soy peleador, pero lo soy con los que me agreden, y no con mis adversarios”.