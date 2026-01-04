PSM Fútbol abrió el año con un gran triunfo sobre Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

El conjunto de Puerto San Martín sacó diferencia en la ida, en busca de las semis del Litoral Sur del Regional Amateur. Sueña PSM Fútbol. Gonzalo Atardo, figura

Todo PSM Fútbol celebra el gol de Gonzalo Atardo. Fue el 1-0 ante Sarmiento de Maggiolo, por la tercera fase del Regional Amateur.

El festejo de PSM Fútbol, tras la muy buena victoria sobre Sarmiento de Maggiolo. Viene a paso firme en el Regional Amateur.

PSM Fútbol empieza a ilusionarse con que llegar al Torneo Federal A no es una quimera. Y alimentó el sueño en el inicio del año con un gran triunfo sobre Sarmiento de Maggiolo por 3 a 1, en los cuartos de final del Litoral Sur del Regional Amateur . El domingo 11 será la revancha en Maggiolo.

Dos definiciones del volante ofensivo de Argentino, Gonzalo Atardo, y una del refuerzo Julián Trucco le dieron la diferencia a PSM Fútbol, que siempre llevó el control del partido y hasta pudo definirlo por más goles.

Una gran maniobra por derecha de Joaquín Caballero sobre los 24' abrió el camino del triunfo para el equipo de Puerto San Martín. El arquero de Sarmiento dio rebote al disparo tremendo del volante y Atardo estaba ahí para empujarla a la red.

Sobre los 7' del complemento, Atardo recibió bien volcado sobre la izquierda y encaró hacia el medio , sacándose dos defensores rivales en el camino y rematando antes de entrar al área, para dejar sin chance a Hernández, que solo lo vio cómo se le metía sobre su palo derecho.

El descuento y el tercero en Puerto San Martín

El tremendo zapatazo de Juan Ignacio Figueredo a los 13', desde afuera del área, por izquierda, estuvo totalmente fuera de contexto. Pero hizo estéril la estirada del debutante arquero Guido Sodini.

Eso entonó a Sarmiento, pero PSM fue inteligente para dormir la reacción y a los 22' encontró el alivio definitivo. Tiro libre desde mitad de cancha al área de Miguel Genes y cabezazo bárbaro de emboquillada de Trucco, que se le metió en el ángulo superior izquierdo a Hernández.

La síntesis de PSM Fútbol y Sarmiento de Maggiolo

PSM Fútbol: Guido Soldini; Gabriel Almirón, Erik Ramos, Angel Franco y Kevin Barrera;, Raimundo Ojeda (90' Brandon Aguilera), Miguel Genes, Gonzalo Atardo, Joaquín Caballero (87' Mario Acosta); Julián Trucco y Kevin Schmdit. DT: Damián Penessi. Suplentes: Jonathan Trey, Ever Gauna, Lautaro Piccolini y Axel Ramírez.

Sarmiento de Maggiolo: Leo Hernández, Matías Mondino, Facundo Cortese, Rodrigo Lechner y Alejandro Amaya; Juan Ignacio Figueredo, Agustín Ruiz, Mateo Figueredo y Leonel Medri; Axel Savino (67' Julián Canelo) y Víctor Fernández (54' Luciano imola). DT: Darío Donzelli. Suplentes: Leonel Banzato, Francesco Miño, Benjamín Basili, Máximo Arce y Jonatan Franulich.

Goles: 24' y 52' Atardo (PSM): 58' J. I. Figueredo (S); 67' Turcco (PSM)

Arbitro: Santiago Mereles

Estadio: 4 de Junio de Puerto San Martin