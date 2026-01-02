"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio en zona oeste

Camila habló del siniestro que destruyó su vivienda en Pedro Lino Funes al 1500, donde murieron 14 mascotas rescatadas que no lograron escapar de las llamas

Catorce animales murieron por el incendio en una vivienda de la zona oeste.

" La casa no importa, se llevaron a mis animales ". Con esa frase, dicha con lágrimas en los ojos, Camila resumió la magnitud de la tragedia que golpeó a su familia en el inicio de este nuevo año. Para ella y su pareja, lo material quedó en un segundo plano frente a la pérdida de quienes consideraban parte esencial de su vida: sus mascotas.

El incendio se desató en una vivienda ubicada en Pedro Lino Funes al 1500, en la zona oeste de Rosario. Según las primeras informaciones y el relato de allegados, el fuego se habría originado de manera accidental cuando un elemento de pirotecnia impactó contra una media sombra en el patio , propagándose con una velocidad voraz hacia el interior del inmueble.

"Tanto que luché por ellos y me los sacaron así, tirando un petardo me los sacaron. No me dejaron sacar a ninguno porque el fuego me agarró enseguida", contó la mujer.

Los animales fallecidos —tres perros y once gatos— eran rescatados de situaciones de abandono y maltrato. Muchos de ellos presentaban discapacidades o problemas de salud que les impidieron reaccionar a tiempo y escapar del humo denso y las llamas que colapsaron gran parte del techo de la vivienda.

"Ellos daban la vida por sus animales", relataron amigos de la familia a los medios locales. El compromiso de la pareja con el bienestar animal era tal que su hogar funcionaba como un refugio de amor para aquellos que nadie quería.

camila

El saldo de la destrucción

Si bien el dormitorio principal no sufrió daños directos, el resto de la casa quedó reducido a cenizas. El fuego destruyó electrodomésticos, muebles, una motocicleta y provocó el colapso parcial de la estructura. Muchas de sus pertenencias fueron a parar a un contenedor ubicado en la esquina de la casa.

Ante la pérdida total, la solidaridad de los rosarinos no se hizo esperar. Amigos y proteccionistas iniciaron una campaña para recolectar donaciones y fondos que permitan a la familia reconstruir su hogar y afrontar este momento.

Quienes deseen colaborar con la familia pueden realizar donaciones económicas a través de la cuenta de Mercado Pago con el alias: CAMI.JULI.BERNA