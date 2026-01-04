La Capital | Policiales | joven

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un hombre de 26 años fue ultimado a balazos este sábado por la noche cerca de Circunvalación. La víctima murió tras ingresar al Heca

4 de enero 2026 · 12:21hs
El joven murió en la guardia del Heca

Leonardo Vincenti / La Capital

El joven murió en la guardia del Heca

Un joven de 26 años, identificado como Nicolás Fabián Cortez, fue asesinado a balazos este sábado por la noche en la zona sur de Rosario. El ataque ocurrió en inmediaciones de Platón y avenida Romero de Pineda, donde vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples disparos de arma de fuego.

Según los primeros datos oficiales, pasadas las 22 se registraron varios llamados al sistema de emergencias que advertían sobre la presencia de una persona herida debajo del puente del sector. Personal policial y médico acudió al lugar y trasladó a la víctima de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a poco de ingresar como consecuencia de una herida de arma de fuego en la espalda.

Investigación en curso

El hecho es investigado por la fiscal Marisol Fabbro, de turno en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación. Desde la Fiscalía se dispusieron medidas investigativas en reserva, orientadas a establecer la mecánica del ataque y a identificar a los responsables.

En el lugar del crimen trabajó el Gabinete Criminalístico, que realizó el relevamiento de la escena, el levantamiento de rastros, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona del hallazgo. Además, se ordenó la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal.

Por el momento, no se informó la motivación del homicidio ni hubo personas detenidas. La investigación continúa con distintas líneas abiertas para esclarecer el crimen.

Noticias relacionadas
El Club Infantil Libertad está ubicado en la zona oeste de Rosario.

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Los ladrones ingresaron al canal de streaming, pero no entraron a la redacción

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Once años después, comenzó el juicio por el ataque que dejó en coma a Ezequiel Navarro y terminó en su muerte

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800.

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Lo último

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Con Lali como figura principal, Paraná confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Con Lali como figura principal, Paraná confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un hombre de 26 años fue ultimado a balazos este sábado por la noche cerca de Circunvalación. La víctima murió tras ingresar al Heca
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Por Morena Pardo
Zoom

Fito Páez, más rosarino que nunca: del Honoris Causa a cuatro shows en una semana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

Ovación
La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa
Ovación

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga
La Ciudad

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: Dejó una huella en la vida institucional de Rosario

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste