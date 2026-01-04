Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente Un hombre de 26 años fue ultimado a balazos este sábado por la noche cerca de Circunvalación. La víctima murió tras ingresar al Heca 4 de enero 2026 · 12:21hs

Leonardo Vincenti / La Capital El joven murió en la guardia del Heca

Un joven de 26 años, identificado como Nicolás Fabián Cortez, fue asesinado a balazos este sábado por la noche en la zona sur de Rosario. El ataque ocurrió en inmediaciones de Platón y avenida Romero de Pineda, donde vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples disparos de arma de fuego.

Según los primeros datos oficiales, pasadas las 22 se registraron varios llamados al sistema de emergencias que advertían sobre la presencia de una persona herida debajo del puente del sector. Personal policial y médico acudió al lugar y trasladó a la víctima de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció a poco de ingresar como consecuencia de una herida de arma de fuego en la espalda.

Investigación en curso El hecho es investigado por la fiscal Marisol Fabbro, de turno en la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación. Desde la Fiscalía se dispusieron medidas investigativas en reserva, orientadas a establecer la mecánica del ataque y a identificar a los responsables.

En el lugar del crimen trabajó el Gabinete Criminalístico, que realizó el relevamiento de la escena, el levantamiento de rastros, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona del hallazgo. Además, se ordenó la autopsia del cuerpo en el Instituto Médico Legal.

Por el momento, no se informó la motivación del homicidio ni hubo personas detenidas. La investigación continúa con distintas líneas abiertas para esclarecer el crimen.