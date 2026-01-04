Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

El dos veces intendente de Rosario no evitaba las declaraciones picantes, lo que marcó su estilo y su forma de comunicación con la ciudadanía. Una recopilación a manera de homenaje

"Soy leche hervida. Tengo un carácter muy fuerte, no ando con medias palabras. Voy al frente y me gusta decir la verdad, aunque me origine algún disgusto ". Lo dijo Horacio Usandizaga en marzo de 1997 en una entrevista con La Capital cuando ocupaba el cargo de senador nacional. Tal como se definía en sus declaraciones públicas, el Vasco no evitaba ninguna polémica.

Las que siguen son apenas algunas de las frases que acompañaron su paso por la gestión pública, desde su primera intendencia de Rosario de 1983, hasta su participación en el Senado nacional en el 97. Formas de opinar y de decir, que claramente marcaron un estilo y también una época .

A poco de ganar las internas de la UCR, en agosto de 1983 y consagrarse como candidato a intendente, brindó una entrevista a La Capital. Analizó la pérdida de influencia de la ciudad en el mapa nacional y llamó a ponerla de pie, de forma mancomunada.

El 10 de diciembre del 83 juró su cargo en el Concejo Municipal, exhortando a la comunidad a sumarse a la obra común de gobierno. Y sostuvo que "hay barrios enteros que carecen de servicios municipales, a pesar de que sus habitantes pagan las tasas".

"A mí, proyectarme a nivel nacional me importa tres pepinos"

El 8 de noviembre de 1987 fue reelecto como intendente de Rosario. "Es la alegría más grande de mi vida", sostuvo ante sus compañeros de militancia reunidos en el comité departamental de la UCR y aseguró que "la mejor propaganda es la obra de gobierno".

"No sirvo para los discursos y no soy amigo de los discursos"

El 10 de diciembre de 1987 juró nuevamente como intendente en el Palacio Vasallo. Entonces, fuera de protocolo, y a pedido de la concurrencia dijo un mensaje a la comunidad y aseguró que "la ciudad no solamente necesita trabajo, sacrificio y austeridad, sino que lo merece".

"Si me voy es porque no soy masoquista"

A fines de abril de 1989, instó a los rosarinos a votar por el candidato radical a la presidencia, Eduardo Angeloz. En una entrevista con La Capital dijo que si se daba el acceso de Carlos Menem a la Casa Rosada, renunciaría a su cargo. "No voy a esperar sentado que generen las condiciones para echarme", dijo. Finalmente, el 15 de mayo de ese año cumplió su promesa: anunció su renuncia.

"Reviglio no puede hacer un círculo con el trasero, porque hasta el trasero tiene cuadrado"

Tras su renuncia fue duramente castigado por quien por entonces ocupaba el cargo de gobernador de la provincia, el peronista Víctor Reviglio. Fiel a su estilo, a fines de julio de 1989, Usandizaga salió a responderle. Después tuvo que afrontar una denuncia penal por el delito de desacato.

"Santa Fe es un campo arrasado"

En marzo del 91, lanzó su candidatura a gobernador en el teatro El Círculo y sostuvo que la impunidad "es grosera" en la provincia.

"Qué voy a ser soberbio. Si usted dice que va a perder no lo vota nadie"

En una entrevista con La Capital de septiembre del 92, aseguró a estar listo para volver a la arena política aceptando una eventual candidatura a diputado nacional el año próximo.

"La Justicia santafesina no es capaz ni independiente"

En julio de 1995 volvió a ser candidato a gobernador, por la Alianza Santafesina.

"En política uno no siempre hace lo que se le da la gana"

En enero del 97, mientras disfrutaba de sus vacaciones en Mar del Plata dijo que le gustaría volver a ser intendente de Rosario.