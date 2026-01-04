La Capital | La Ciudad | Horacio Usandizaga

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Tenía 85 años. Fue dos veces intendente de Rosario por la UCR, senador nacional y presidente de Rosario Central

4 de enero 2026 · 09:28hs
Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Archivo / La Capital

Horacio Usandizaga, histórico dirigente radical y dos veces intendente de Rosario, murió a los 85 años. La noticia fue confirmada este domingo por el Rosario Central, club del que fue presidente entre 2007 y 2010, a través de un mensaje institucional en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“A los 85 años de edad falleció Horacio Usandizaga, ex presidente de Rosario Central, que ejerció el cargo en el período comprendido entre los años 2007 y 2010. Las condolencias y el respeto para la familia y amigos”, publicó la institución canalla.



Abogado de profesión, conocido popularmente como “El Vasco”, Usandizaga nació el 15 de junio de 1940 en Juan Bernabé Molina, provincia de Santa Fe, y fue una de las figuras políticas más influyentes de la recuperación democrática en Rosario.

Una figura central de la política rosarina

Usandizaga fue electo intendente municipal de Rosario en dos oportunidades consecutivas, en 1983 y 1987, en representación de la Unión Cívica Radical, con más del 50% de los votos en ambos comicios. Asumió su primer mandato el 11 de diciembre de 1983, en el inicio de la democracia tras la última dictadura militar.

Su trayectoria política había comenzado mucho antes: en 1963, con apenas 23 años, fue electo concejal de Rosario, convirtiéndose en el edil más joven de la ciudad hasta ese momento.

Durante su paso por la intendencia dejó una marca fuerte en la vida política local. En 1989, en plena campaña presidencial, aseguró públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem ganaba las elecciones. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia en diciembre de ese año. Desde entonces, el radicalismo no volvió a gobernar el municipio rosarino.

Legislador provincial y nacional

Luego de su etapa como intendente, Usandizaga continuó su carrera política a nivel legislativo. Fue diputado provincial de Santa Fe entre 1993 y 1995 y, posteriormente, senador nacional por la provincia entre 1995 y 2001.

En 1991 fue uno de los dirigentes que apoyó en Santa Fe la sanción de la Ley de Lemas, una norma que terminaría jugándole en contra: pese a haber sido el candidato más votado a gobernador, perdió la elección ante la suma de los sublemas del peronismo y sus aliados.

Su paso por Rosario Central

En 2007 asumió la presidencia de Rosario Central, una etapa atravesada por fuertes tensiones deportivas e institucionales. En 2010, tras el descenso del club a la Primera B Nacional, presentó su renuncia al cargo.

Poco tiempo después, y afectado por tres accidentes cerebrovasculares, se retiró definitivamente de la vida pública y política.

Identidad radical y legado

Usandizaga fue un radical convencido desde siempre. En una entrevista en mayo de 2023, recordó el peso de la militancia familiar en su identidad política: “Fui radical desde chico porque mi viejo era radical; cuando estaba en los huevos de mi viejo ya era radical”, dijo con su estilo directo y provocador, que lo caracterizó durante décadas.

Con su muerte, Rosario despide a una figura clave de su historia política reciente, protagonista del retorno democrático, dirigente polémico y de fuerte personalidad, cuyo nombre quedó asociado de manera indeleble a la vida institucional de la ciudad.



Las obras apuntan a reforzar la conservación, seguridad y accesibilidad de estos sectores del Monumento a la Bandera

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras de restauración y habrá sectores cerrados desde este lunes

Obras en la autopista Rosario-Santa Fe

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

El choque dejó como saldo cuatro víctimas fatales

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

El Hospital Italiano, uno de los efectores de gestión privada ubicado en el barrio España y Hospitales, en la zona sur de Rosario.

Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

