Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Los equipos trabajan a full para llegar a tiempo a los tests cerrados de Barcelona y las presentaciones. Una era frenética de la Fórmula 1, a punto de comenzar

Arvid Lindblad, el único debutante en la Fórmula 1 para la temporada 2026. Correrá en Racing Bulls.

El año empezó febril para todos los equipos de Fórmula 1 . El cambio reglamentario y la necesidad de llegar a tiempo con los autos nuevos adecuados a ellos, hizo que los trabajos en las fábricas se aceleraran. Se vienen los tests cerrados de Barcelona luego los dos abiertos en Bahrein y el estreno de temporada ni bien abre marzo.

No hay tiempo que perder, nunca, en la máxima categoría del automovilismo mundial y aquí va un repaso de todo lo que hay que saber, con la presencia del argentino Franco Colapinto, por supuesto.

Colapinto disfrutó varios días en el país pero apenas festejó el año nuevo partió rumbo a Europa, más precisamente a Londres, donde el equipo francés Alpine prepara el nuevo A-526. Precisamente, la escudería conducida por el italiano Flavio Briatore (y en la parte técnica y deportiva, por el inglés Steve Nielsen) es uno de los 8 equipos de la parrilla que ya anunció cuándo lo presentará.

En ese sentido, el 23 de enero Alpine anunció que presentará el nuevo modelo, al menos en su decoración. Será tres días antes de que se realicen las cuatro jornadas de ensayos completamente cerrados a público y prensa, en los que la FIA evaluará el resultado de los revolucionarios cambios implementados y ver si hacen faltan correcciones.

Alpine fue el tercer equipo en hacer el anuncio de la presentación de la decoración. El primero que lo hizo fue Red Bull y será el primero en dar a conocer su modelo RB 21. Lo hará en Detroit el 15 de enero y ahí mismo se develarán los autos del hijo de la escudería austríaca, el Racing Bulls. Ambos usarán motores Ford, que regresa a la máxima categoría.

Mientras, el 20 de enero Honda hará una presentación en Tokio, como proveedor exclusivo de Aston Martin, que en realidad hará oficial se vehículo el 9 de febrero en Silverstone.

El mismo 20 de enero, saldrá a la luz el primer Audi de Fórmula 1 y la escuadra alemana obviamente lo presentará en Berlín.

Más estrenos en la Fórmula 1

Y Alpine tendrá un importante competidor el día del estreno, ya que será Ferrari el que el 23 de enero haga público su nuevo monoplaza, en la sede de Fiorano.

Lo mismo hará Haas, cada vez más asociado a Toyota, aunque en este caso no será en un evento público, sino que se trasnmitirá en vivo desde su fábrica.

Finalmente, el último equipo que confirmó su estreno será Cadillac, que precisamente debuta en la F-1. Y lo hará en el Super Bowl, en Estados Unidos.

Los que esperan y lo que vendrá

Los otros usuarios de motores Mercedes, la casa madre alemana, el campeón McLaren y Williams aún no oficializaron sus estrenos.

Del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 en Shakir serán los últimos tests. De ahí se embarca todo a Melbourne, donde el 8 de marzo se largará el GP de Australia, primera de las 24 carreras del calendario.

Que tendrá a Colapinto por primera vez desde el vamos. La Fórmula 1 no espera y ya empezó a moverse.