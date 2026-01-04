La Capital | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Los equipos trabajan a full para llegar a tiempo a los tests cerrados de Barcelona y las presentaciones. Una era frenética de la Fórmula 1, a punto de comenzar

4 de enero 2026 · 19:54hs
Arvid Lindblad

F-1

Arvid Lindblad, el único debutante en la Fórmula 1 para la temporada 2026. Correrá en Racing Bulls.

El año empezó febril para todos los equipos de Fórmula 1. El cambio reglamentario y la necesidad de llegar a tiempo con los autos nuevos adecuados a ellos, hizo que los trabajos en las fábricas se aceleraran. Se vienen los tests cerrados de Barcelona luego los dos abiertos en Bahrein y el estreno de temporada ni bien abre marzo.

No hay tiempo que perder, nunca, en la máxima categoría del automovilismo mundial y aquí va un repaso de todo lo que hay que saber, con la presencia del argentino Franco Colapinto, por supuesto.

Colapinto disfrutó varios días en el país pero apenas festejó el año nuevo partió rumbo a Europa, más precisamente a Londres, donde el equipo francés Alpine prepara el nuevo A-526. Precisamente, la escudería conducida por el italiano Flavio Briatore (y en la parte técnica y deportiva, por el inglés Steve Nielsen) es uno de los 8 equipos de la parrilla que ya anunció cuándo lo presentará.

Alpine se presenta en Barcelona

En ese sentido, el 23 de enero Alpine anunció que presentará el nuevo modelo, al menos en su decoración. Será tres días antes de que se realicen las cuatro jornadas de ensayos completamente cerrados a público y prensa, en los que la FIA evaluará el resultado de los revolucionarios cambios implementados y ver si hacen faltan correcciones.

>>Leer más: Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Alpine fue el tercer equipo en hacer el anuncio de la presentación de la decoración. El primero que lo hizo fue Red Bull y será el primero en dar a conocer su modelo RB 21. Lo hará en Detroit el 15 de enero y ahí mismo se develarán los autos del hijo de la escudería austríaca, el Racing Bulls. Ambos usarán motores Ford, que regresa a la máxima categoría.

Mientras, el 20 de enero Honda hará una presentación en Tokio, como proveedor exclusivo de Aston Martin, que en realidad hará oficial se vehículo el 9 de febrero en Silverstone.

El mismo 20 de enero, saldrá a la luz el primer Audi de Fórmula 1 y la escuadra alemana obviamente lo presentará en Berlín.

Más estrenos en la Fórmula 1

Y Alpine tendrá un importante competidor el día del estreno, ya que será Ferrari el que el 23 de enero haga público su nuevo monoplaza, en la sede de Fiorano.

Lo mismo hará Haas, cada vez más asociado a Toyota, aunque en este caso no será en un evento público, sino que se trasnmitirá en vivo desde su fábrica.

>>Leer más: Cuando la Fórmula 1 cerraba el año o empezaba el siguiente entre Navidad y Año Nuevo

Finalmente, el último equipo que confirmó su estreno será Cadillac, que precisamente debuta en la F-1. Y lo hará en el Super Bowl, en Estados Unidos.

Los que esperan y lo que vendrá

Los otros usuarios de motores Mercedes, la casa madre alemana, el campeón McLaren y Williams aún no oficializaron sus estrenos.

Del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 en Shakir serán los últimos tests. De ahí se embarca todo a Melbourne, donde el 8 de marzo se largará el GP de Australia, primera de las 24 carreras del calendario.

Que tendrá a Colapinto por primera vez desde el vamos. La Fórmula 1 no espera y ya empezó a moverse.

Noticias relacionadas
Colapinto es un trabajador y cuando tenga un buen auto y personal idóneo abajo del mismo vamos a decir otras cosas, opinó Quique Mansilla.

El argentino que se peleó con Ayrton Senna y que huyó de Liberia luego de que intentaran ejecutarlo

Mattia Colnaghi, piloto de F3, junto a Nicolás Varrone, de la F2.

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

quien es el mejor piloto de la formula 1: la eleccion de los directores de equipo

Quién es el mejor piloto de la Fórmula 1: la elección de los directores de equipo

El piloto argentino tuvo un breve pero intenso romance con la actriz francesa

Quién fue Carlos Menditéguy, el piloto argentino expulsado de la Fórmula 1 por su romance con Brigitte Bardot

Ver comentarios

Las más leídas

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Lo último

PSM Fútbol abrió el año con un gran triunfo sobre Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

PSM Fútbol abrió el año con un gran triunfo sobre Sarmiento de Maggiolo por el Regional Amateur

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

La actriz de Lost Evangeline Lilly tuvo un accidente y sufrió daño cerebral

La actriz de "Lost" Evangeline Lilly tuvo un accidente y sufrió daño cerebral

Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico

El choque frontal de este viernes dejó cuatro personas muertas, entre ellas un matrimonio rosarino y el bebé que la mujer llevaba en su vientre
Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico
Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Ovación
Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026
Ovación

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Fórmula 1: todo lo que hay saber sobre la puesta en marcha del 2026

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas confirmadas

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas confirmadas

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas
La Ciudad

Horacio Usandizaga: leche hervida, trasero cuadrado y otras diez frases polémicas

El cortejo fúnebre de Usandizaga pasará por el Palacio Municipal y Rosario le dará su última despedida

El cortejo fúnebre de Usandizaga pasará por el Palacio Municipal y Rosario le dará su última despedida

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer de vuelta a nuestros hijos
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer de vuelta a nuestros hijos"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

La EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro
El Mundo

Qué dijeron Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute sobre la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Tras un ataque a Venezuela, Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando