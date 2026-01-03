Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

En la empresa distribuidora del servicio eléctrico provincial indicaron que se robusteció el sistema para evitar cortes masivos de energía

La Empresa Provincial de la Energía (EPE ) se encuentra en condiciones propicias para afrontar febrero, cuando suele registrarse una alta demanda producto de las temperaturas extremas, como ocurrió durante esta última semana de diciembre de 2025 . La empresa anticipó que, a diferencia de otros años, está "mejor preparada" a nivel infraestructura, gracias a las inversiones realizadas durante la actual gestión, que comprenden casi la totalidad del tendido de zonas críticas, el reacondicionamiento de las estaciones transformadoras y la renovación de cables obsoletos de alta tensión.

"Nunca se cambiaron tantos conectores , puesto que desde hace meses la EPE se viene preparando con una inversión constante sobre Rosario , tanto en las líneas de media y alta tensión como la línea de baja, que es donde encontramos el mayor estado de criticidad. Por eso la estamos paliando con obras de recambio del cableado y obras de manera notoria, con personal propio y empresas contratistas que participaron del proceso licitatorio", destacó en declaraciones a La Capital la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez.

En ese marco, Rodríguez sostuvo que una suma aproximada de 80 mil millones de pesos de inversión que realizó la empresa en los últimos tiempos se concentró en la infraestructura del centro de Rosario y los barrios para "fortalecer y robustecer" la red eléctrica.

"Hay que tener en cuenta el crecimiento exponencial de Rosario año tras año y también las variables climáticas, propias de un cambio de paradigma que estamos atravesando. Por eso la EPE profundizó el nivel de inversión para ofrecer una mejor calidad del servicio ", destacó la titular de la empresa administradora del suministro energético.

En eso remarcó la inversión sostenida que realizó al empresa a la hora de reacondicionar cuatro estaciones transformadoras: Catamarca, Ovidio Lagos y Sorrento, mientras que las de Mendoza y Buenos Aires continúan en obra. Además de eso, también destacó la renovación de la red de alta tensión, que ostentaba una antigüedad de 60 años y las conexiones definitivas en edificios nuevos, que tenían "palo-cajón".

El pico de febrero

Con esos argumentos, la EPE anticipó que el panorama es alentador de cara a febrero, cuando se registren sucesivos días de altas temperaturas y los probables récords de demanda, puesto que para esa altura la mayor cantidad de usuarios ya regresó de vacaciones de verano y comienzan las actividades en la ciudad comienzan a pleno.

"La estadística indica que año tras año el consumo en Rosario se supera, lo cual es razonable para una ciudad que está en constante crecimiento y nuevos desarrollos inmobiliarios y habitantes. No obstante, también esperamos que el pico de demanda tal vez supere al de la temporada 2024-25, aunque eso también dependerá del uso racional y las variables climáticas", abundó Rodríguez.

Sin embargo, desde la EPE evaluaron que los usuarios también aprendieron a utilizar el suministro "de manera racional y sin despilfarros" y eso incidió en la sustentabilidad del sistema en estos primeros días de calor extremo.

Respuesta inmediata a los cortes

Por otra parte, el vocero de la EPE Gerardo Giri aseguró que el tendido de la red eléctrica de Rosario logró soportar con creces la demanda sostenida de estos últimos días de calor agobiante, cuando la sensación térmica rozó los 40 grados durante varios días hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, destacó que sólo se trabajaron casos puntuales y que no hubo zonas afectadas como en otras épocas. "Si se compara con la realidad de Ciudad de Buenos Aires o el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), tenemos que decir que nuestro panorama es por demás de alentador", destacaron desde le EPE con vistas a otra oleada de calor extremo.

"Otros años hemos tenido grandes zonas sin servicio, pero en esta oportunidad se trata de casos puntuales en un domicilio, un edificio o una fase de una cuadra. Dentro de una ciudad de un millón de habitantes el sistema pudo soportar la demanda con toda una semana con 40 grados", destacó.

En ese marco, admitió que "seguramente" habrá usuarios "enojados y molestos" por no poder contar con el suministro en condiciones, pero esas interrupciones del tendido eléctrico son de baja tensión por fusibles que saltan o cables en mal estado.

"Es normal que haya una zona o ramas muy sobrecargadas por consumo y eso hace que ante semejantes temperaturas el sistema no llega a refrigerarse como corresponde. Si es en el tendido de altura se soluciona a la brevedad, pero cuando se trata de la red subterránea lleva más tiempo por los trabajos que requiere a altas temperaturas", comentó Giri.

No obstante, el vocero de la EPE aseguró que se encuentran "todas las cuadrillas trabajando en la calle para solucionar esos desperfectos, pero puntualizó que la mayoría de los reclamos ocurrieron hasta el 31 al mediodía", puesto que desde ese momento hubo muchos usuarios que partieron hacia otros destinos para recibir el Año Nuevo y eso descomprimió el sistema.

Fuentes consultadas admitieron, en tanto, que hubo cortes que demandaron entre 24 y 48 horas de reposición, pero no se trató de una situación generalizada como en épocas anteriores.

Además, valoraron el trabajo de las 20 cuadrillas dispuestas en la calle para dar respuesta a esos casos particulares durante la madrugada del 31 de diciembre y el 1º de año durante madrugada y el resto del día.