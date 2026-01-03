La Capital | La Ciudad | venezolanos

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

La manifestación se anunció en el Mercado del Patio con escepticismo por el discurso de Trump. "El control lo queremos tener nosotros", aclararon

3 de enero 2026 · 17:23hs
Un grupo de venezolanos en Rosario celebró las medidas llevadas a cabo en su país.

Un grupo de venezolanos en Rosario celebró las medidas llevadas a cabo en su país.

Una comunidad de venezolanos en Rosario anunció un encuentro este sábado a la tarde en el Mercado del Patio para "respaldar" las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos en aquel país. La iniciativa surgió tras el asalto y bombardeo que tuvo como corolario la detención y extradición del presidente Nicolás Maduro.

Los organizadores celebraron que haya otras convocatorias en la ciudad para expresarse en sentido contrario. "Es parte de la democracia y para nosotros es bienvenida", argumentaron.

"Vamos a respaldar las acciones que se hicieron en Venezuela, la apertura de un camino. No nos preocupa la otra convocatoria (que se realizaba en Mitre y Jujuy contra la invasión) porque es parte de la democracia. Cuando hay dos pensamientos es normal, es bienvenido", celebró con moderación y mesura, Alexander Astudillo, que llegó a Rosario en 2017, tras la crisis socioeconómica desatada en aquel país.

Invasión de EEUU en Venezuela: qué opinan los venezolanos en Rosario

Más allá de la algarabía expresada por muchos venezolanos en redes sociales, entre ellos la opositora al régimen bolivariano y flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, Alexander fue riguroso del discurso utilizado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, al hacer referencia a la toma del poder de aquel país.

"Ciertamente el control lo queremos tener nosotros, pero tal vez las palabras utilizadas (por Trump) no fueron las correctas, fue muy duro semánticamente, pero creemos que en los próximos días se disiparán estas dudas", consideró Astudillo.

>> Leer más: Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

Asimismo, el inmigrante lanzó un mensaje de esperanza: "Esperamos que entre venezolanos podamos resolverlo, pero tenemos una gran alegría y esperanza, es un apoyo a quienes están en tierra porque hay mucha desinformación y temor en aquel país en estos momentos, ya que es todo muy reciente. El respaldo tiene que ser que los venezolanos estamos unidos".

Alexander también admitió que, pese a la detención de Maduro, muchos venezolanos de su comunidad deseaban una transición pacífica. "Hay mucha incertidumbre, pero entre nosotros hubo mucha atención a lo que se iba a decir, fue muy dura respecto a la toma del control de Venezuela", señaló.

>> Leer más: Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

En ese sentido, Astudillo analizó: "Es difícil porque para muchos, que ciertamente no estaban a favor de una intervención que se llevó a cabo. Hubiésemos querido que sea a través del voto democrático, pero muchos que estaban en contra del régimen de Maduro estaban felices".

En tanto, el inmigrante anticipó que la concentración será para buscar contención, abrazos, compartir visiones y alegrías en lo que esperan que sea el camino para una construcción de paz y armonía, en democracia, tal como lo resaltó.

