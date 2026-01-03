Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU

Convocada por la CTA y otras agrupaciones, la manifestación incluyó críticas a Trump porque "va por todos los recursos naturales" en Latinoamérica

Organizaciones políticas y sindicales se concentraron este sábado por la tarde en la plaza Guernica para repudiar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela . En esa operación que incluyó intensos bombardeos, tropas de asalto norteamericanas detuvieron al presidente Nicolás Maduro, al que acusaron de "dictador" y "narcotraficante" para juzgarlo en Nueva York.

La convocatoria se desarrolló desde las 15 en las inmediaciones de Mitre y Salta, frente al edificio de la Fundación Libertad, y contó con la participación del Polo Obrero , organizaciones de Derechos Humanos y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-A), Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y otras organizaciones alternativas.

“Vienen por todo. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Por el derecho a la autodeterminación de cada Nación. Desde acá parte el repudio a la vergonzante declaración del gobierno que rompe con la histórica postura argentina de neutralidad ”, enfatizó el secretario adjunto de la CTA-A Rosario, Gustavo Terés , respecto a la intervención militar en aquel país caribeño gobernado por el modelo bolivariano.

En tanto, el dirigente criticó con dureza las declaraciones del presidente Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich y otros funcionarios de la línea del gobierno nacional. "Los anuncios del presidente norteamericano Donald Trump y la primera plana del gobierno local, acerca de la gestión de recursos naturales e intervención en la política venezolana es inadmisible", sostuvo.

A su vez, el extitular de Amsafé Rosario sostuvo que "la intromisión militar en territorio latinoamericano es inadmisible, peligrosa y violenta todos los tratados y normativas del derecho internacional. Además, se amenazó con intervenir todo país que contradiga el poder de EEUU en lo que llaman Occidente, apuntando en lo inmediato a México".