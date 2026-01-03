La Capital | El Mundo | Venezuela

Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU

Convocada por la CTA y otras agrupaciones, la manifestación incluyó críticas a Trump porque "va por todos los recursos naturales" en Latinoamérica

3 de enero 2026 · 17:29hs
Manifestantes se solidarizaron con el pueblo de Venezuela y contra la intervención militar.

Manifestantes se solidarizaron con el pueblo de Venezuela y contra la intervención militar.

Organizaciones políticas y sindicales se concentraron este sábado por la tarde en la plaza Guernica para repudiar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. En esa operación que incluyó intensos bombardeos, tropas de asalto norteamericanas detuvieron al presidente Nicolás Maduro, al que acusaron de "dictador" y "narcotraficante" para juzgarlo en Nueva York.

La convocatoria se desarrolló desde las 15 en las inmediaciones de Mitre y Salta, frente al edificio de la Fundación Libertad, y contó con la participación del Polo Obrero, organizaciones de Derechos Humanos y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-A), Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y otras organizaciones alternativas.

Marcha por Venezuela: "Vienen por todo"

“Vienen por todo. Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Por el derecho a la autodeterminación de cada Nación. Desde acá parte el repudio a la vergonzante declaración del gobierno que rompe con la histórica postura argentina de neutralidad”, enfatizó el secretario adjunto de la CTA-A Rosario, Gustavo Terés, respecto a la intervención militar en aquel país caribeño gobernado por el modelo bolivariano.

>>Leer más: Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

En tanto, el dirigente criticó con dureza las declaraciones del presidente Javier Milei, la actual senadora Patricia Bullrich y otros funcionarios de la línea del gobierno nacional. "Los anuncios del presidente norteamericano Donald Trump y la primera plana del gobierno local, acerca de la gestión de recursos naturales e intervención en la política venezolana es inadmisible", sostuvo.

guernica1

A su vez, el extitular de Amsafé Rosario sostuvo que "la intromisión militar en territorio latinoamericano es inadmisible, peligrosa y violenta todos los tratados y normativas del derecho internacional. Además, se amenazó con intervenir todo país que contradiga el poder de EEUU en lo que llaman Occidente, apuntando en lo inmediato a México".

El operativo se produjo durante la madrugada en Venezuela.

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

La funcionaria hizo un anuncio clave en la capital de Venezuela.

Venezuela activó el Consejo de Defensa y denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro

María Corina Machado pidió por un proceso de transición democrática tras la caída del gobierno chavista

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Javier Milei y Edmundo González Urrutia, el último contrincante electoral de Maduro

El gobierno nacional celebró "la captura del dictador" Nicolás Maduro en Venezuela

