Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad El cadáver de un hombre fue encontrado este viernes en la institución de Solís y Riobamba, en la zona oeste de Rosario 2 de enero 2026 · 21:20hs

Foto: @clublibertad_oficial El Club Infantil Libertad está ubicado en la zona oeste de Rosario.

Un macabro hallazgo ocurrió este viernes en el césped de una cancha de fútbol del Club Infantil Libertad, en la zona oeste rosarina. Es que allí apareció el cadáver de un hombre, que presentaba signos de violencia.

De acuerdo a las primeras informaciones el cuerpo sin vida tenía marcas de lo que serían golpes en el rostro y yacía sobre una de las canchas de fútbol del club, ubicado en Riobamba al 5900, en el Parque Oeste.

pdi La PDI trabajó en el club ubicado en la zona oeste. Foto: captura de TV Alertados por los vecinos, la policía se acercó esta tarde al predio, junto a personal del Sies, para constatar la muerte del hombre, cuya identidad aún no fue confirmada. También trabajó en el lugar la Policía de Investigaciones (PDI), que realizaron las pericias correspondientes.