Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Es un extremo de 28 años que jugó la última temporada en un club de la Primera Nacional y tiene chances de continuar su carrera en el Parque

3 de enero 2026 · 13:50hs
Franco García jugó el último año en San Martín de Tucumán. Recurrió a la Fifa por un conflicto con Cobresal.

El cordobés Franco García está próximo a convertirse en futbolista de Newell's. De último paso por San Martín de Tucumán, de la Primera Nacional, el extremo se encuentra con el pase en su poder, luego de que hace una semana acordó su salida de Cobresal, hasta ese momento propietario del futbolista de 28 años, tras una demanda que le inició ante la Fifa.

La dupla Orsi y Gómez necesita reforzarse en el ataque y el delantero García es el primer jugador de campo que sería confirmado en las próximas horas como nueva cara del plantel para la temporada. Newell's informó el último viernes la contratación del arquero Gastón Arias.

García había demandado a Cobresal ante la Fifa por una deuda en el pago de su opción de compra, pero desistió de la misma a partir de un acuerdo con el club chileno para que se pueda ir como agente libre. Así se rompió el contrato con la entidad trasandina hasta diciembre 2027.

San Martín de Tucumán contrató a García en 2025 a préstamo y pretendía retenerlo por otra temporada. Pero el futbolista, que inició su carrera en Racing de Córdoba, no se sumó este viernes a la pretemporada el Ciruja. El motivo es claro. Se encuentra muy avanzada su continuidad en Newell's y no seguirá en Tucumán.

Colón también lo buscó

Hasta pocos días atrás, Colón intentó la contratación del delantero. La negociación no prosperó, supuestamente porque el deseo de García era seguir en San Martín. En el medio también se habló de una posible partida a Estudiantes de Río Cuarto. Ambos clubes de la Primera Nacional.

Newell's apareció en el horizonte del futbolista, con 30 partidos y 5 goles durante la temporada 2025 en el club tucumano. La incorporación del futbolista diestro, que puede jugar por cualquiera de las dos bandas, se encuentra cerca de formalizarse.

Los números de Franco García

García disputó en su carrera 169 partidos y señaló 22 goles, según el sitio de estadísticas Transfermarkt.

Jugó en Racing de Córdoba 64 partidos y convirtió 7 goles, entre 2018 y 2022, en el torneo Federal A y Copa Argentina.

>> Leer más: Oficial: llegó Gabriel Arias a Newell's y el primer refuerzo es bajo los tres palos

A partir de 2023 se fue a Cobresal 75 y 10). Estuvo hasta fin de 2024 y participó de 75 partidos, con 10 goles, entre la Primera División de Chile, Copa Chile, Copa Libertadores y Sudamericana.

Su último club fue San Martín de Tucumán, en 2025. Jugó 30 encuentros y convirtió 5 goles, en la Primera Nacional y la Copa Argentina.

Embed - FRANCO GARCIA 2025 (EXTREMO - SAN MARTIN DE TUCUMAN)

Por el momento, Newell's contrato a un solo futbolista, el arquero Gastón Arias. Se aguarda que se consiga la vuelta de Juan Ignacio Ramírez, a préstamo en Sport Recife.

Otrro futbolista que puede llegar es el delantero o mediapunta Walter Núñez, nacido hace 22 años en Reconquista y actualmente en Montevideo City Torque.

