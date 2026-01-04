La Capital | Información General | Gualeguaychú

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo. Entre las víctimas fatales hay un joven de 18 años y dos mujeres. Identificaron a las víctimas.

4 de enero 2026 · 15:05hs
Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Tres personas murieron y al menos cuatro resultaron con heridas de gravedad como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Provincial Nº 20, en el departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

La fiscal a cargo de la investigación, Natalia Bartolo, dio horas después del siniestro la identidad de las víctimas fatales: Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Urdinarrain; y Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79 años, que vivían en Villa Elisa, departamento Colón.

El siniestro vial se registró alrededor de las 4.30, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, y movilizó a un amplio operativo de emergencia que se extendió por varias horas debido a la magnitud del impacto y la complejidad de las tareas de rescate y peritaje.

Este es el segundo choque fatal en lo que va del año en rutas que se dirigen a Gualegaychú. Este viernes un choque frontal ocurrido en la Ruta Nacional 136, en el tramo que une Gualeguaychú con Fray Bentos. Este siniestro dejó un saldo de cuatro víctimas fatales y un único sobreviviente: un niño de dos años que será dado de alta en las próximas horas. Entre las personas fallecidas se encuentran un matrimonio rosarino, una mujer uruguaya y el bebé que una de las víctimas llevaba en su vientre.

Las causas del accidente en la ruta 20

En el accidente de este domingo en la ruta provincial 20 aún se encuentra bajo investigación las causas del mismo: dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos colisionaron de manera frontal en un tramo recto de la carretera.

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio que se desplazaba de norte a sur, en el sentido Basavilbaso–Urdinarrain, y en el que viajaban tres personas jóvenes. El otro vehículo fue un Volkswagen Suran que circulaba en dirección contraria y transportaba a tres ocupantes.

El impacto fue de tal violencia que el conductor del Fiat Palio, un joven de 18 años, falleció en el acto, quedando atrapado en el habitáculo del automóvil. Personal de Bomberos Voluntarios debió trabajar con herramientas hidráulicas para liberar el cuerpo, mientras los servicios médicos constataron el deceso en el lugar del hecho.

En el mismo vehículo viajaban dos adolescentes. Una joven de 17 años, que ocupaba el asiento delantero como acompañante, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Urdinarrain. Debido a la complejidad de su cuadro, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Gualeguaychú, donde quedó internada bajo estricta observación médica.

La tercera ocupante del Palio, una adolescente de 16 años que se desplazaba en el asiento trasero, fue asistida inicialmente en Basavilbaso y luego trasladada al hospital de Concepción del Uruguay para una evaluación más exhaustiva.

El Volkswagen Suran involucrado en el choque era conducido por un hombre de 39 años, domiciliado en la ciudad de Villa Elisa, departamento Colón. Como consecuencia del impacto frontal, el conductor sufrió heridas de gravedad y fue trasladado en primera instancia al hospital de Urdinarrain. Al igual que la joven herida del otro vehículo, posteriormente fue derivado a Gualeguaychú para recibir atención especializada.

En la Suran viajaban además dos mujeres. La acompañante que iba en el asiento delantero, de 32 años, falleció en el lugar del siniestro producto de las severas lesiones sufridas durante la colisión. En tanto, una mujer de 79 años, que ocupaba el asiento trasero y también era oriunda de Villa Elisa, perdió la vida como consecuencia de las graves heridas, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El escenario del choque presentó una imagen de extrema destrucción, con ambos vehículos seriamente dañados y restos esparcidos sobre la calzada, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito durante varias horas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal de emergencias médicas y ambulancias provenientes de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, además del médico policial y personal de Criminalística.

Las tareas incluyeron la asistencia a los heridos, la recuperación de los cuerpos de las víctimas fatales, la señalización del sector y la realización de las pericias accidentológicas correspondientes. Los peritos intentan establecer las causas del choque, entre las que no se descartan factores como una maniobra indebida, la invasión de carril o las condiciones de visibilidad propias de la madrugada.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la autoridad competente, que ordenó las medidas de rigor para avanzar en la investigación del hecho. En las próximas horas se aguardaban los resultados preliminares de las pericias técnicas, que permitirán reconstruir la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.

Noticias relacionadas
Alerta por Grok: cómo evitar que editen tus fotos sin consentimiento con inteligencia artificial

La IA Grok permite manipular fotos sin consentimiento de mujeres y menores: cómo reducir el riesgo

Venezolanos visitan la Casa Rosada en Buenos Aires.

Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

El trámite para solicitar la devolución del 30% del dólar tarjeta se realiza de manera digital

Dólar tarjeta: cómo pedir la devolución del 30% por compras en el exterior en el 2025

Durante el 2026, se producirán cuatro eclipses en total: dos lunares y dos solares

Luna llena de enero 2026: cuándo es y por qué se la llama "Luna del Lobo"

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Lo último

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente

Durísimo editorial de The New York Times contra Trump: "El ataque a Venezuela es ilegal e imprudente"

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

El Barco Ciudad de Rosario tendrá base en la Terminal Fluvial. Sus nuevos dueños trabajan para ponerlo en marcha a mediados de año

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Ovación
En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: Dejó una huella en la vida institucional de Rosario

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 