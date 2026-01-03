UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de la Facultad de Ciencias Económicas

La obra demandará 472 millones de pesos y tendrá un plazo de 7 meses. Se aguarda que los trabajos se inicien en febrero

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) continúa con su apuesta a recuperar su patrimonio arquitectónico y con el inicio del 2026 lanzó la licitación para la restauración integral de la fachada histórica de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, ubicada en Oroño 1261. La inversión será de 472 millones de pesos con plazo de ejecución de 7 meses. Se espera que las tareas se inicien en febrero.

“Todas estas intervenciones, que responden a una planificación sostenida con mucho esfuerzo en el contexto que atravesamos, pretenden no sólo recuperar el sentido y el valor original de nuestros edificios más tradicionales, sino garantizar mejores condiciones de trabajo y estudio a nuestra comunidad y devolver a la ciudad la mejor versión de su Universidad pública”, indicó el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

La obra no sólo representa una mejora edilicia, sino un acto de puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad de Rosario en el marco de sus 300 años de historia , rescatando la identidad arquitectónica de una de las instituciones más prestigiosas de la UNR y más atractivas del emblemático bulevar Oroño.

El proyecto, denominado formalmente como Restauración Fachada Histórica, cuenta con un presupuesto oficial de $472.906.628,97. La estructura de costos contempla principalmente la inversión en mano de obra especializada y materiales específicos para la preservación de estructuras antiguas.

Los trabajos comenzarán diez días después de la firma del contrato con la empresa adjudicataria, con un plazo de ejecución estimado en tareas que demandarán 210 días de trabajo.

La convocatoria a la licitación pública Nº 07/2025 ya se encuentra abierta para las empresas interesadas en participar de este proceso de recuperación.

La relevancia del edificio de Ciencias Económicas

El inmueble, que hoy recibe a miles de estudiantes que cursan las carreras de contador público, licenciatura en administración, licenciatura en economía, licenciatura en estadística, licenciatura en turismo, y licenciatura en ciencia de datos, tiene una relevancia cultural profunda para la ciudad. Fue inaugurado oficialmente en 1913 como la sede de la Escuela de Comercio, brindando en aquel entonces formación en carreras como tenedores de libros y perito mercantil. Fue, además, un espacio de vanguardia educativa que permitió el ingreso de las primeras mujeres a la educación comercial en la región.

Esta restauración se suma a otros esfuerzos de la UNR realizados en estos últimos años para recuperar el brillo histórico de sus edificios. En 2025 fue inaugurada una obra monumental con la restauración de un ala completa de la Facultad de Derecho, y previamente se había recuperado la fachada central del edificio histórico de la Facultad de Ciencias Excatas, Ingeniería y Agrimensura, la biblioteca del área salud, las bóvedas de ingreso a la ciudad universitaria, la tradicional Sala Gorban de la Facultad de Ciencias Económicas, y la fachada, el patio central y toda el ala oeste de la Facultad de Humanidades y Artes.

Bartolacci remarcó que la situación presupuestaria actual, como antes la alta inflación, afectan la posibilidad de mantener como se debe edificios, como así también de proyectar su ampliación para acompañar el crecimiento de estudiantes y actividades que está teniendo la Universidad. “En una Universidad como la nuestra, tan grande, con tantos edificios históricos y tan distribuidos geográficamente, esto se hace muy difícil. Pero hay que seguir, quizás a un ritmo menor del que necesitamos, extremando los esfuerzos, pero sin pausa para que esta recuperación que emprendimos no se detenga”, indicó al tiempo que afirmó que “administrando con eficiencia y con mucho esfuerzo y planificación, hemos dado pasos en los últimos seis años que no se habían dado nunca antes en materia de infraestructura y recuperación de edificios. La imagen de la UNR, de sus espacios, hoy es muy distinta de la que teníamos hace algunos años. Está más linda, más grande, mejor cuidada. Le debíamos esto a nuestra comunidad y a la ciudad toda. Y hay que seguir por lo que falta. Resguardar lo público necesariamente debe contemplar un cuidado más ejemplar y preciso de nuestros edificios, aulas y laboratorios”.

“Queremos que en cada lugar la UNR vuelva a brillar, y en el tricentenario de Rosario, la recuperación de estos edificios que son patrimonio de toda la ciudad, es un aporte y un regalo para nuestra comunidad y para Rosario”, finalizó Bartolacci.