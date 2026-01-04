La Capital | La Región | rutas

Rutas nacionales: Enrico dijo que viajó 12 veces a pedir que las cedan o las arreglen

El ministro de Obras Públicas cargó duramente contra los funcionarios del Gobierno Nacional por el abandono de los corredores que pasan por Santa Fe: "Nos boludearon y nos mintieron"

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

4 de enero 2026 · 06:30hs
El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe.

El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe.

El deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe es generalizado y responde, según el gobierno provincial, a una decisión política del gobierno nacional de abandonar el mantenimiento vial, pese a contar con recursos específicos para ese fin.

La situación afecta a corredores estratégicos para la producción, la logística y la seguridad vial, y ya obligó a la provincia, legisladores y municipios a recurrir a la Justicia Federal para forzar reparaciones mínimas.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, aseguró que los reclamos fueron realizados por todas las vías administrativas posibles y que no hubo respuestas concretas por parte de Nación. “Los hicimos por escrito, de manera personal, ante los entes correspondientes, por teléfono y a través de funcionarios. Yo viajé 12 veces a la Casa Rosada, pero nos boludearon y nos mintieron. Sinceramente, no existe ningún interés del gobierno nacional en reparar las rutas”, sostuvo.

>> Leer más: Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

Tensión política

Según detalló el funcionario, se realizaron múltiples pedidos formales de cesión de rutas o de financiamiento de obras, sin resultados. Entre ellos se destaca el reclamo por la ruta A012, corredor logístico clave hacia los puertos del Gran Rosario, cuya transferencia fue solicitada en febrero de 2024 y nunca concretada. “No pedimos un peso. Queremos que nos cedan la ruta y la arreglamos nosotros”, enfatizó.

Enrico fue especialmente crítico con el gobierno nacional y apuntó contra su conducción política. “Es difícil pedirle a un gobierno integrado por gente que vive en un radio de dos kilómetros alrededor del Obelisco y viaja en avión que se interese por las rutas de Santa Fe, Formosa o Chubut. No les importan las rutas nacionales”, disparó.

También cuestionó el rol de Romina Diez, referente nacional de La Libertad Avanza en la provincia y quien definió la conducción de Vialidad Nacional en Santa Fe. “Si quieren saber si van a cortar el pasto, tapar un pozo o levantar la clausura del puente de la ruta 9, pregúntenle a ella”, ironizó.

>> Leer más: Red Federal de Concesiones: advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Corredores críticos

La situación crítica se extiende sobre las rutas nacionales 9, 11, 33, 34, 8, 178 y A012, además de la Circunvalación de Santa Fe y la de Rosario. En muchos tramos, el abandono es visible: yuyos de más de un metro que tapan carteles, banquinas inexistentes, pozos y baches sin señalizar y falta total de corte de pasto.

Uno de los casos más graves es el de la ruta 9, que permanece cortada desde hace más de 50 días por un puente roto entre Carcarañá y Correa, sin fecha de reapertura. También preocupa la obra inconclusa de conexión entre Wilde y Circunvalación en Rosario, abandonada por Nación y considerada hoy un punto de alto riesgo vial.

La desatención llegó a tal punto que en algunos sectores, municipios debieron salir a cortar el pasto en rutas nacionales, a pesar de que esa tarea le corresponde a la jurisdicción nacional.

>> Leer más: Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Impuesto al combustible

Desde la provincia remarcan que no se trata de falta de fondos, sino de una decisión política. Cada 50 litros de combustible cargados incluyen aproximadamente 8.500 pesos del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley tiene destino específico para el mantenimiento de rutas, pero que actualmente queda en manos del Estado nacional.

“Tienen plata pero se la guardan. Y no cumplir con ese destino es caminar por la cornisa del delito. Es lo mismo que pasó en la tragedia de Once, donde murieron 50 personas por la desidia del gobierno nacional: no invertir en seguridad ferroviaria y vial mata gente”, advirtió Enrico.

De hecho, varias reparaciones recientes se realizaron solo por orden judicial. La ruta 33 y la ruta 11 comenzaron a ser intervenidas luego de fallos de jueces federales, tras la presentación de recursos de amparo. “Las rutas que se arreglan hoy son las que tienen una orden judicial atrás, porque algunos tienen miedo de terminar con una causa penal”, afirmó el ministro.

Riesgo vial

Si bien no hay cifras consolidadas unificadas, desde el Ministerio de Obras Públicas advierten que los siniestros viales en rutas nacionales santafesinas en mal estado aumentan especialmente en contextos de lluvia, debido al ahuellamiento, la necesidad de esquivar pozos y la invasión de carriles, especialmente por parte del transporte pesado. “La gente esquiva pozos, los camiones se cruzan y los choques frontales ocurren. Las muertes en rutas no son accidentes, son consecuencias de ”, sostienen desde la provincia.

Como pasos a seguir, la provincia no descarta avanzar unilateralmente con obras de seguridad vial, como ocurrió en el cruce de Ybarlucea y ruta 34, donde se colocaron semáforos aun sin autorizaciones formales, y profundizar la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales.

“Entendemos que esto no se resuelve de un día para el otro. Pero acá no hay plan. En marzo de 2025 disolvieron todos los contratos de mantenimiento y prometieron concesiones que avanzan al ritmo de las placas tectónicas. Mientras tanto, la gente sigue circulando por rutas destruidas”, concluyó Enrico.

Noticias relacionadas
General Lagos. La comuna impulsa el gasoducto en un acuerdo entre el Estado, el sector privado y el sector sindical

General Lagos impulsa un gasoducto con un acuerdo inédito entre el Estado, el sector privado y el sindical

Colonia de Verano para mayores de 60 años. Las colonias ofrecen espacios de encuentro y socialización, generando ámbitos de esparcimiento, recreación y actividad física que promueven una vida activa, independiente y autónoma

Actitud Verano 2026: la provincia puso en marcha las colonias de verano para personas mayores

Roldán. El intendente Daniel Escalante y el gobernador Maximiliano Pullaro, en la inauguración de la Escuela de Verano

Roldán fue sede del inicio provincial de la temporada de Escuelas de Verano

Mirian Talamone: “Soy una trabajadora de la calle. Me gusta ver la necesidad y tratar de resolverla, aunque no sea mi área. Para eso estamos: para estar al servicio de la gente”

Mirian Talamone: "La UCR sigue viva en Leonel Chiarella"

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Lo último

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Con Lali como figura principal, Paraná confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Con Lali como figura principal, Paraná confirmó la grilla de la Fiesta Nacional del Mate

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un hombre de 26 años fue ultimado a balazos este sábado por la noche cerca de Circunvalación. La víctima murió tras ingresar al Heca
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136
La Ciudad

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

Tragedia en Uruguay: murió un matrimonio de rosarinos en un choque en la ruta 136

Ovación
La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa
Ovación

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

La nueva comisión de Central Córdoba y un trabajo de hormiga para hacer grande al Charrúa

Newells recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Newell's recauda con futbolistas que ya no se encuentran en la institución

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Una mirada sobre la evolución de la Fórmula 1: de Reutemann a Colapinto

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga
La Ciudad

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: Dejó una huella en la vida institucional de Rosario

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste