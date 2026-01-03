La Capital | Policiales | Luis Herrera

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El acuerdo permitía que los familiares del principal imputado recuperaran la libertad. La denuncia afectó a unos 400 inversores

3 de enero 2026 · 18:09hs
El financista al momento de su captura

El financista al momento de su captura

En noviembre de 2022, el reconocido financista de la city rosarina, Luis Herrera fue acusado junto a su esposa, Marcela Beatriz Fernández y sus hijos Diego e Ignacio por asociación ilícita, estafas, administración fraudulenta y lavado de dinero. Los tres hombres estaban cerca de salir en libertad, pero finalmente seguirán bajo prisión preventiva hasta abril.

El exfiscal de la Unidad Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada, Miguel Moreno, inició la investigación y ahora es vocal de una de las salas la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Actualmente, la causa se refiere a un presunto fraude que asciende a unos 30 millones de dólares. La empresa con la que operaban los imputados era la financiera Herrera Fernández Soljan. La mujer es la única que no está tras las rejas.

Luego de idas y venidas a lo largo de estos cuatro años se llegó a un juicio abreviado para Herrera y sus hijos con el fin de dictar las condenas y cerrar los resarcimientos económicos pertinentes. No obstante, el acuerdo se cayó. Gustavo Franceschetti, abogado defensor, sostiene que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) metió a sus clientes en una trampa, ya que retiró el apoyo de manera repentina y ahora irían directo a un juicio oral.

>> Leer más: El financista Luis Herrera fue acusado por asociación ilícita, estafas y lavado de dinero

La estafa se habría concretado por la administración fraudulenta y lavado de activos por un perjuicio de entre 30 y 60 millones de dólares contra unas 150 víctimas. Esta semana, el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, rechazó el juicio abreviado hacia Luis Herrera al que los fiscales Miguel Moreno, ya en otra función judicial, y Sebastián Narvaja le acordaron una pena de 5 años de cárcel y una pena condicional para sus hijos que de aceptarla quedarían en libertad.

Juicio abreviado

En el acuerdo que por el momento se cuestiona, los dos hijos lograban la libertad, pero ahora a los tres imputados les prorrogaron la prisión preventiva hasta el 14 de abril. Al trascender el posible abreviado, un grupo de damnificados problematizó el trámite judicial, ya que procuraban que el caso llegará a un juicio oral y público.

El defensor Gustavo Franceschetti expuso que los límites del acuerdo eran claros: "Luis Herrera y sus hijos están en prisión preventiva hace un año. Según los tiempos de la Justicia rosarina, el juicio recién se podría hacer en dos años más. Entonces les ofrecen asumir responsabilidad a cambio de que obtengan la libertad los hijos, o bien soportar dos años de prisión. Es algo difícil de rechazar. Luis acepta declararse culpable para que sus hijos sean excarcelados. Ellos no se reconocen culpables, pero es muy duro soportar tres años de prisión para tener la oportunidad de demostrar la inocencia en juicio".

lui
Luis Herrera antes de la estafa dando una charla en el Rofex local

Luis Herrera antes de la estafa dando una charla en el Rofex local

Según declaró el letrado ante la prensa, sus "representados fueron conducidos a una trampa en la que se han quedado sin un juicio justo y sin un tribunal imparcial". Así señalo que la propuesta "era difícil de rechazar" y remarcó: "Una vez que la aceptaron, se echaron hacia atrás, lo hicieron público y ahora no hay juez en toda la provincia que no se haya enterado".

Leer más. Los estafados por Luis Herrera se manifestaron en las oficinas del financista

Sin total acuerdo

El fiscal regional replicó: "Antes de avalar cualquier abreviado, tenemos que tener la conformidad de las víctimas. Más en los casos de multiplicidad de víctimas. Debemos constatar que la respuesta sea ajustada a derecho y después se toma decisión. En este caso no se cumplía esa circunstancia y no había una reparación a las víctimas". Los número fríos de Merlo arrojan que 33 querellantes aceptaron el abreviado, mientras que 27 se opusieron formalmente. El resto de las víctimas, unas 350 en total, no estaban constituidas como querellantes o no expresaron postura alguna.

"No se advierte una concreta voluntad de resarcimiento. Los bienes cautelados se hallan sujetos al proceso concursal y no podrían ser objeto de disposición, lo que vuelve ilusoria cualquier compensación penal anticipada", escribió el funcionario en los fundamentos del rechazo al procedimiento.

Leer más. El financista Luis Herrera fue acusado por asociación ilícita, estafas y lavado de dinero

En audiencias previas, a Herrera y sus hijos se los acusó de haber utilizado la firma “valiéndose del nombre, prestigio, confianza, imagen, operatividad en el tiempo, contando con socios de gran reputación en el mercado de la Bolsa". Por otra parte, los investigadores detectaron "una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores". También advirtieron que “las maniobras defraudatorias se realizaban a través de la celebración de contratos mutuos y de la inexistente inversión en el mercado de futuros de Chicago”.

Contador y licenciado en administración de empresas, el financista acuñó una relación de extrema confianza con sus clientes, que nunca dudaron en entregarle desde unos pocos miles de dólares hasta cifras con cinco o seis ceros que él personalmente prometía invertir en operaciones cruzadas en el mercado estadounidense que les depararían altas tasas de interés y pingües ganancias. En la calle se dice que en sus mejores momentos, dijeron las fuentes, llegó a pagar entre el 7 y el 12 por ciento anual en dólares.

Noticias relacionadas
Los ladrones ingresaron al canal de streaming, pero no entraron a la redacción

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Once años después, comenzó el juicio por el ataque que dejó en coma a Ezequiel Navarro y terminó en su muerte

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Una nena de 7 años fue baleada el lunes 29 de diciembre de 2025 en Génova al 5800.

Imputaron a un menor por balacera en la que hirieron a una nena de 7 años

Gendarmería Nacional arrestó a los sospechosos en la provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires: va a juicio una banda narco transnacional de Pergamino y San Nicolás

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Lo último

Siempre soñó con jugar en Central y ahora jugará en su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central y ahora jugará en su sexto equipo lejos de Arroyito

Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

Qué es el Cartel de los Soles, la red narco en Venezuela cuyo liderazgo atribuyen a Maduro

Qué es el Cartel de los Soles, la red narco en Venezuela cuyo liderazgo atribuyen a Maduro

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

La manifestación se anunció en el Mercado del Patio con escepticismo por el discurso de Trump. "El control lo queremos tener nosotros", aclararon

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos
Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU
El Mundo

Intervención militar en Venezuela: organizaciones políticas repudian el ataque de EEUU

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

Ignacio Malcorra no aceptó la propuesta de Central: ¿capítulo cerrado?

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el calor da tregua y llega un sábado con temperatura agradable

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Ovación
Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C
OVACIÓN

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Leones FC, el club de la familia Messi, ya definió en qué estadio jugará los partidos de la Primera C

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Es arquero, tiene 45 años, está en un grande de Sudamerica y renovó contrato: jugará hasta los 47

Es arquero, tiene 45 años, está en un grande de Sudamerica y renovó contrato: jugará hasta los 47

Policiales
El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

La Ciudad
Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos
La Ciudad

Una comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados
Policiales

Doble crimen en el río Coronda: quiénes eran los pescadores asesinados

Daban la vida por sus animales: piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste
La Ciudad

"Daban la vida por sus animales": piden ayuda para la familia tras el incendio en zona oeste

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 
La Ciudad

La pirotecnia bajo la lupa tras el incendio que causó la muerte de 14 mascotas 

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side
Política

Provincias Unidas con los tapones de punta contra el DNU de la nueva Side

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle
LA CIUDAD

Alarma en barrio Abasto por la caída de un enorme panal de avispas sobre la calle

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste
LA CIUDAD

Motociclista murió en un choque contra un ómnibus en la zona sudoeste

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas
Policiales

Balacera en La Guardia: hirieron a dos jóvenes y demoraron a siete personas

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal
Información General

Unificación de subsidios de luz y gas: quiénes dejarán de recibir la asistencia estatal

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?
Salud

Temporada de otitis, ¿para qué sirve el alcohol boricado?

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas
Política

Una nueva Side: habilitaron a los agentes de inteligencia a detener personas

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto
Política

El gobierno confirmó el aumento para funcionarios y promulgó el presupuesto

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: el consumo por las fiestas estuvo apenas encima de 2024

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil
Información General

Un turista argentino recibió una golpiza tras discutir el precio de un choclo en Brasil

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal
Información General

Horóscopo Chino 2026: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal