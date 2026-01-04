La Capital | Ovación | Juan Manuel Fangio

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas nacionales confirmadas y un debut

El automovilismo nacional pasará por el Juan Manuel Fangio de Rosario, con fechas importantes definidas, una que será estreno, y otras que esperan.

4 de enero 2026 · 18:10hs
Largada de la final de la Clase 3 en octubre

APAT

Largada de la final de la Clase 3 en octubre, en un repleto Juan Manuel Fangio. Rosario siempre es una plaza atractiva del automovilismo argentino.

El automovilismo nacional y zonal volverá a hacerse notar en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Ya a fines de 2025 tenía definida una fecha y ahora se agregaron otras dos, una que hará su estreno en la ciudad. Se espera pronto que se confirmen otras categorías.

El Turismo Nacional fue la primera categoría nacional en confirmar su fecha en la ciudad. Y será al principio de año, más precisamente para la tercera de su calendario. Será el 5 de abril.

Otra categoría nacional de un gran parque confirmó que estará en el Fangio, en este caso para la 5ª fecha de su calendario. Se trata del Turismo Pista, el hijo menor del Turismo Nacional, que visitará la ciudad del 12 al 14 de junio.

Una categoría debutará en Rosario

Mientras que también confirmó su presencia en Rosario una categoría que nació en el 2025 y que tiene como primer campeón a Agustín Canapino. Se trata del Turismo Carretera 2000, que corre bajo la órbita directa de la ACTC.

En este caso será el mismo fin de semana del Turismo Pista, para su séptima fecha. Por lo que a mediados de junio la oferta nacional será espectacular.

Se espera en los próximos días que el TC 2000 y el Top Race también definan su presencia en el Fangio. Finalmente no se dio que la primera de las categorías abra el calendario acá, sino que lo hará en un callejero de Buenos Aires, junto al TR. Así que probablemente también corran juntos en la ciudad.

En tanto, las Categorías Agrupadas Federadas abrirán su año el 15 de marzo, probablemente en Rosario.

El Taurus del pampeano David Zille, rumbo a la victoria en el primer parcial del Dakar tras atravesar todas las piedras de Arabia Saudita.

El Dakar tuvo los primeros triunfos argentinos en la primera etapa de Arabia Saudita

El delantero que busca Newells se formó en Ferro. Jugó contra Boca por la Copa Argentina 2022.

Newell's tiene casi resuelta la incorporación de otro extremo: llega desde Uruguay

Vicente Pizarro juega como volante central en Colo Colo, donde es uno de los apuntados para transferir.

Quién es el mediocampista chileno que en Central apuntaron como posible refuerzo

Mauricio Martínez regresó a Central tras finalizar su préstamo con Unión. Tiene contrato hasta diciembre de 2026.

En Central, Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico

El choque frontal de este viernes dejó cuatro personas muertas, entre ellas un matrimonio rosarino y el bebé que la mujer llevaba en su vientre. Tras el siniestro, usuarios de la ruta que conecta Gualeguaychú con Uruguay multiplicaron los reclamos por el deterioro de la ruta. Una trampa mortal.
