El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas nacionales confirmadas y un debut

El automovilismo nacional pasará por el Juan Manuel Fangio de Rosario, con fechas importantes definidas, una que será estreno, y otras que esperan.

Largada de la final de la Clase 3 en octubre, en un repleto Juan Manuel Fangio. Rosario siempre es una plaza atractiva del automovilismo argentino.

El automovilismo nacional y zonal volverá a hacerse notar en el Juan Manuel Fangio de Rosario . Ya a fines de 2025 tenía definida una fecha y ahora se agregaron otras dos, una que hará su estreno en la ciudad. Se espera pronto que se confirmen otras categorías.

El Turismo Nacional fue la primera categoría nacional en confirmar su fecha en la ciudad. Y será al principio de año, más precisamente para la tercera de su calendario. Será el 5 de abril.

Otra categoría nacional de un gran parque confirmó que estará en el Fangio, en este caso para la 5ª fecha de su calendario. Se trata del Turismo Pista, el hijo menor del Turismo Nacional, que visitará la ciudad del 12 al 14 de junio.

Mientras que también confirmó su presencia en Rosario una categoría que nació en el 2025 y que tiene como primer campeón a Agustín Canapino. Se trata del Turismo Carretera 2000, que corre bajo la órbita directa de la ACTC.

En este caso será el mismo fin de semana del Turismo Pista, para su séptima fecha. Por lo que a mediados de junio la oferta nacional será espectacular.

Se espera en los próximos días que el TC 2000 y el Top Race también definan su presencia en el Fangio. Finalmente no se dio que la primera de las categorías abra el calendario acá, sino que lo hará en un callejero de Buenos Aires, junto al TR. Así que probablemente también corran juntos en la ciudad.

En tanto, las Categorías Agrupadas Federadas abrirán su año el 15 de marzo, probablemente en Rosario.