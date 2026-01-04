Rosario golpeada por la tragedia en la ruta nacional 136: el accidente fatal reavivó las denuncias por su estado crítico
El choque frontal de este viernes dejó cuatro personas muertas, entre ellas un matrimonio rosarino y el bebé que la mujer llevaba en su vientre. Tras la tragedia, usuarios de la ruta que conecta Gualeguaychú con Uruguay multiplicaron los reclamos por el deterioro del corredor
4 de enero 2026·16:23hs
La muerte de un matrimonio rosarino en la mañana de este viernes reavivó con fuerza el reclamo por el estado crítico de la Ruta Nacional 136, un corredor internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos (Uruguay) desde hace años es señalado como una trampa mortal por quienes lo transitan, en este época del año muchos turistas argentinos que veranean en las playas del vecino país.
El siniestro ocurrió pasadas las 9.30, a la altura del kilómetro 31, y dejó un saldo devastador: cuatro personas fallecidas y un único sobreviviente, un niño de dos años (hijo del matrimonio rosarino fallecido) que será dado de alta en las próximas horas.
Entre las víctimas se encuentran Germán Perrone (39), rosarino; su esposa Sabrina Judith Onyskin, que estaba cursando un embarazo avanzado; el bebé que llevaba en su vientre; y Alicia Carina Bruno Ottonelli (48), ciudadana uruguaya de Fray Bentos.
La familia regresaba hacia Rosario luego de cruzar la frontera cuando su Chevrolet Cruze fue embestido de frente por una camioneta Kia que, según las primeras pericias, se habría cruzado de carril tras patinar los neumáticos al pisar un espejo de agua generado por un enorme surco en el pavimento en medio de un chaparrón.
El aquaplaning en la ruta 136 es un peligro recurrente debido a su mal estado y la presencia de agua en la calzada por la huella del pavimento. El aquaplaning es la pérdida de contacto del neumático con el asfalto mojado, patinando sobre una capa de agua, lo que resulta en la pérdida de control, frenado y dirección del vehículo.
El impacto, las víctimas y el único sobreviviente
La violencia del choque fue extrema. La conductora uruguaya falleció en el acto tras salir despedida de su vehículo. Germán Perrone, el conductor rosarino, quedó atrapado, debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, pero murió en el lugar.
Su esposa fue trasladada de urgencia al hospital Centenario, donde falleció a las 13.15 producto de un paro cardiorrespiratorio traumático. Los médicos practicaron una cesárea de emergencia e intentaron salvar al bebé, pero el neonato también falleció.
El único sobreviviente es Fausto Perrone Onyskin, hijo del matrimonio rosarino. El niño sufrió lesiones leves y permanece clínicamente estable, acompañado por su abuela y bajo seguimiento de personal médico.
Estallido de bronca: los usuarios advierten que la ruta 136 es una “trampa mortal”
Tras conocerse el saldo fatal del accidente en la ruta nacional 136, las redes sociales se poblaron de mensajes de indignación y advertencia por el estado de ese corredor:
@nonamenopost11: “La Ruta 136 es una verdadera vergüenza… sin banquina, sin pintar, con las huellas de los camiones marcadas”.
@luckitasRJ: "Lamentablemente las rutas nacionales en Entre Ríos están rotas desde hace muchos años. A principios de 2024 pase por la 14, toda huelleada. En 2012 fui a Misiones, y la 127 estaba deshecha, y nunca se hizo nada, y pasaron gobiernos de todos los colores".
@facun1976: “Ayer se mataron 4 personas. La huella se llenó de agua y un vehículo se descontroló y cruzó de carril”.
@madeinperonia: “Hace años que ese tramo tiene un surco impresionante. Con lluvia es peligrosísimo”.
@iamfabnc: “Hace 20 años que no arreglan esa ruta, los huellones tienen 20 cm de profundidad”.
@MarceOrnstein: “Esa huella es criminal. Está así desde que la conozco”.
@LuFariz: “Trampa mortal. Años de desidia absoluta. Un pequeño de 2 años es el único sobreviviente”.
@ayCecil: "Camino a Fray Bentos, la ruta 14 esta hecha percha , la 136 hecha también está hecha percha... Peligrosas aun sin lluvia... y con lluvia una ruleta rusa. Solo un tramo de la 20 asfaltada. Cruzas del lado uruguayo y todo está impecable".
@Lgiannatta48389: Hace algunos años me despité en esa ruta porque los neumáticos hicieron acuaplaning. Di tres vueltas y por suerte no volqué. Pasaron años y aún no hicieron nada para arreglar el pavimento".
@Iviryi: "Esa ruta la transito muchas veces por año. La huella de los camiones es enorme y los autos quedan desnivelados. Además no hay banquina y la líneas están despintadas. Qepd los fallecidos".
Los testimonios coinciden con lo ocurrido este viernes: huellones profundos, acumulación de agua, falta de señalización, banquinas inexistentes y asfalto deformado, un combo letal para cualquier conductor.
Una ruta nacional que sigue cobrando vidas
La ruta nacional 136 fue inaugurada en 1954 y su infraestructura está ampliamente vencida. Es el único acceso al Puente Internacional Libertador General San Martín, paso clave para el turismo, el comercio y el transporte entre Argentina y Uruguay.
En las últimas dos décadas acumuló promesas de obras, licitaciones abandonadas y deterioro progresivo. En 2022 y 2023 se anunciaron trabajos por más de 2.200 millones de pesos, pero en noviembre de 2025 la empresa adjudicataria se retiró y la obra quedó paralizada.
