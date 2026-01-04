La Capital | Información General | Rosario

Rosario golpeada por la tragedia en la ruta nacional 136: el accidente fatal reavivó las denuncias por su estado crítico

El choque frontal de este viernes dejó cuatro personas muertas, entre ellas un matrimonio rosarino y el bebé que la mujer llevaba en su vientre. Tras la tragedia, usuarios de la ruta que conecta Gualeguaychú con Uruguay multiplicaron los reclamos por el deterioro del corredor

4 de enero 2026 · 16:23hs
El aquaplaning en la ruta 136 es un peligro recurrente debido a su mal estado y la presencia de agua en la calzada por el surco del pavimento.

El aquaplaning en la ruta 136 es un peligro recurrente debido a su mal estado y la presencia de agua en la calzada por el surco del pavimento.

La muerte de un matrimonio rosarino en la mañana de este viernes reavivó con fuerza el reclamo por el estado crítico de la Ruta Nacional 136, un corredor internacional que une Gualeguaychú con Fray Bentos (Uruguay) desde hace años es señalado como una trampa mortal por quienes lo transitan, en este época del año muchos turistas argentinos que veranean en las playas del vecino país.

El siniestro ocurrió pasadas las 9.30, a la altura del kilómetro 31, y dejó un saldo devastador: cuatro personas fallecidas y un único sobreviviente, un niño de dos años (hijo del matrimonio rosarino fallecido) que será dado de alta en las próximas horas.

Entre las víctimas se encuentran Germán Perrone (39), rosarino; su esposa Sabrina Judith Onyskin, que estaba cursando un embarazo avanzado; el bebé que llevaba en su vientre; y Alicia Carina Bruno Ottonelli (48), ciudadana uruguaya de Fray Bentos.

ruta3

La familia regresaba hacia Rosario luego de cruzar la frontera cuando su Chevrolet Cruze fue embestido de frente por una camioneta Kia que, según las primeras pericias, se habría cruzado de carril tras patinar los neumáticos al pisar un espejo de agua generado por un enorme surco en el pavimento en medio de un chaparrón.

El aquaplaning en la ruta 136 es un peligro recurrente debido a su mal estado y la presencia de agua en la calzada por la huella del pavimento. El aquaplaning es la pérdida de contacto del neumático con el asfalto mojado, patinando sobre una capa de agua, lo que resulta en la pérdida de control, frenado y dirección del vehículo.

El impacto, las víctimas y el único sobreviviente

La violencia del choque fue extrema. La conductora uruguaya falleció en el acto tras salir despedida de su vehículo. Germán Perrone, el conductor rosarino, quedó atrapado, debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, pero murió en el lugar.

Su esposa fue trasladada de urgencia al hospital Centenario, donde falleció a las 13.15 producto de un paro cardiorrespiratorio traumático. Los médicos practicaron una cesárea de emergencia e intentaron salvar al bebé, pero el neonato también falleció.

ruta4

El único sobreviviente es Fausto Perrone Onyskin, hijo del matrimonio rosarino. El niño sufrió lesiones leves y permanece clínicamente estable, acompañado por su abuela y bajo seguimiento de personal médico.

Estallido de bronca: los usuarios advierten que la ruta 136 es una “trampa mortal”

Tras conocerse el saldo fatal del accidente en la ruta nacional 136, las redes sociales se poblaron de mensajes de indignación y advertencia por el estado de ese corredor:

@nonamenopost11: “La Ruta 136 es una verdadera vergüenza… sin banquina, sin pintar, con las huellas de los camiones marcadas”.

@luckitasRJ: "Lamentablemente las rutas nacionales en Entre Ríos están rotas desde hace muchos años. A principios de 2024 pase por la 14, toda huelleada. En 2012 fui a Misiones, y la 127 estaba deshecha, y nunca se hizo nada, y pasaron gobiernos de todos los colores".

@facun1976: “Ayer se mataron 4 personas. La huella se llenó de agua y un vehículo se descontroló y cruzó de carril”.

@madeinperonia: “Hace años que ese tramo tiene un surco impresionante. Con lluvia es peligrosísimo”.

@iamfabnc: “Hace 20 años que no arreglan esa ruta, los huellones tienen 20 cm de profundidad”.

@MarceOrnstein: “Esa huella es criminal. Está así desde que la conozco”.

@LuFariz: “Trampa mortal. Años de desidia absoluta. Un pequeño de 2 años es el único sobreviviente”.

@ayCecil: "Camino a Fray Bentos, la ruta 14 esta hecha percha , la 136 hecha también está hecha percha... Peligrosas aun sin lluvia... y con lluvia una ruleta rusa. Solo un tramo de la 20 asfaltada. Cruzas del lado uruguayo y todo está impecable".

@Lgiannatta48389: Hace algunos años me despité en esa ruta porque los neumáticos hicieron acuaplaning. Di tres vueltas y por suerte no volqué. Pasaron años y aún no hicieron nada para arreglar el pavimento".

@Iviryi: "Esa ruta la transito muchas veces por año. La huella de los camiones es enorme y los autos quedan desnivelados. Además no hay banquina y la líneas están despintadas. Qepd los fallecidos".

Los testimonios coinciden con lo ocurrido este viernes: huellones profundos, acumulación de agua, falta de señalización, banquinas inexistentes y asfalto deformado, un combo letal para cualquier conductor.

Una ruta nacional que sigue cobrando vidas

La ruta nacional 136 fue inaugurada en 1954 y su infraestructura está ampliamente vencida. Es el único acceso al Puente Internacional Libertador General San Martín, paso clave para el turismo, el comercio y el transporte entre Argentina y Uruguay.

En las últimas dos décadas acumuló promesas de obras, licitaciones abandonadas y deterioro progresivo. En 2022 y 2023 se anunciaron trabajos por más de 2.200 millones de pesos, pero en noviembre de 2025 la empresa adjudicataria se retiró y la obra quedó paralizada.

Noticias relacionadas
murio horacio usandizaga, el primer intendente de rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Los Bomberos Zapadores de Rosario cumplieron 122 años con nuevos recursos operativos

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

El joven murió en la guardia del Heca

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El mástil del Monumento con la bandera a media asta. Tres días de duelo por Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Ver comentarios

Las más leídas

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Lo último

España, Brasil y México lanzan un fuerte rechazo a la intervención militar de EEUU en Venezuela

España, Brasil y México lanzan un fuerte rechazo a la intervención militar de EEUU en Venezuela

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas nacionales confirmadas y un debut

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene varias fechas nacionales confirmadas y un debut

Trump advierte a Delcy Rodríguez: Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro

Trump advierte a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Maduro"

Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico

El choque frontal de este viernes dejó cuatro personas muertas, entre ellas un matrimonio rosarino y el bebé que la mujer llevaba en su vientre. Tras el siniestro, usuarios de la ruta que conecta Gualeguaychú con Uruguay multiplicaron los reclamos por el deterioro de la ruta. Una trampa mortal.
Rosario golpeada por la tragedia en la ruta 136: el accidente reavivó las denuncias por su estado crítico
Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal sobre la ruta provincial 20

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados desde este lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Tragedia en la ruta 136: murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: Nos mintieron

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Murió Horacio Usandizaga, el primer intendente de Rosario tras el regreso de la democracia

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

Ovación
La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no serán tenidos en cuenta

Central: Jorge Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador canalla

Central: Jorge Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador canalla

El Dakar tuvo los primeros triunfos argentinos en la primera etapa de Arabia Saudita

El Dakar tuvo los primeros triunfos argentinos en la primera etapa de Arabia Saudita

Policiales
Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente en zona sur

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado por estafas

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil: era un chico de 16 años

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

La Ciudad
El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Terminal Fluvial y apuntan a inaugurar en junio

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores de Rosario sumaron nuevo equipamiento para emergencias

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

Rosario decretó tres días de duelo por la muerte de Horacio Usandizaga

La política despide a Horacio Usandizaga: Dejó una huella en la vida institucional de Rosario

La política despide a Horacio Usandizaga: "Dejó una huella en la vida institucional de Rosario"

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

Machado, sobre la detención de Maduro: Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa
El Mundo

Machado, sobre la detención de Maduro: "Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa"

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino en el prólogo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
El Mundo

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Tras un diciembre de calor extremo, la EPE se prepara para resistir el pico de demanda de febrero

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un show televisivo
El Mundo

Donald Trump contó que siguió la captura de Maduro como un "show televisivo"

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro
El Mundo

Catherine Fulop, Montaner y Carlos Baute: qué dijeron los famosos de la captura de Maduro

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro
El Mundo

Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad
Policiales

Conmoción en la zona oeste: hallaron un cuerpo en una canchita del Club Infantil Libertad

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro
El Mundo

Tras un ataque a Venezuela, Donald Trump anunció que Estados Unidos capturó a Maduro

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos
Economía

Arrancó el nuevo esquema de bandas y el dólar rozó los 1.500 pesos

La casa no importa, se llevaron a mis animales: el desgarrador testimonio tras el incendio
La Ciudad

"La casa no importa, se llevaron a mis animales": el desgarrador testimonio tras el incendio

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica reformas arbitrarias y peligrosas
Política

La CGT advirtió que el DNU de la Side implica "reformas arbitrarias y peligrosas"

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio
Policiales

Lo apuñalaron en 2015, quedó en coma y murió ocho años después: comenzó el juicio

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo
Salud

Gastroenteritis, virosis y dolencias cardíacas, las consultas de los rosarinos en el Año Nuevo

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming
Policiales

Robo en El Ciudadano: los ladrones apuntaron directo a la sala de streaming

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero
La Ciudad

Derriban un búnker ligado a Los Menores y con operación desde la cárcel de Piñero

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando
Zoom

La faceta musical de la familia Messi: se viralizó un video que Leo compartió de su sobrina cantando