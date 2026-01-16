La Capital | Información General | Nasa

Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

Durante el procedimiento "Artemis II", planificada para febrero, se desplegará un microsatélite de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales

16 de enero 2026 · 20:14hs
El microsatélite Atenea junto a los científicos que lo fabricaron. Formará parte de la nueva misión de la Nasa que llevará personas a la Luna.

La primera expedición tripulada a la Luna en más de 50 años tendrá participación argentina. Así lo confirmaron este viernes desde el gobierno nacional, luego de informar el despliegue de un microsatélite de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) en el marco de la misión "Artemis II", llevada adelante por la Nasa.

Artemis II es la primera misión para que el ser humano vuelva a la Luna tras el fin del programa Apolo en 1972. Durante el desarrollo de esta nueva expedición, que está programada para lanzarse el 6 de febrero, se desplegará el microsatélite Atenea de la Conae.

En la primera etapa de Artemis II, los astronautas no bajarán a la superficie lunar sino que quedarán en vuelo. Estarán ubicados a una distancia récord de 72.000 km de la Tierra, ya que nunca un ser humano estuvo tan lejos del planeta.

Cómo es el microsatélite de Argentina que irá a la Luna

Durante el lanzamiento, se desplegará el microsatélite argentino Atenea, desarrollado por la Conae en conjunto con la empresa argentina Veng S.A., además del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (Fiuba).

image - 2026-01-16T201242.842

Este microsatélite argentino permitirá "validar tecnologías críticas para futuras misiones espaciales, dándole información fundamental a la Nasa”, indicaron desde la Oficina del Presidente en un comunicado publicado en X.

Una vez en espacio, Atenea medirá radiación en órbitas profundas, evaluará componentes para uso espacial, captará datos GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validará enlaces de comunicación de largo alcance.

G-0E6xEWAAAhJ-I

Atenea, que fue construido en Argentina, viajará como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la Nasa, el lanzador más potente desarrollado por esa agencia hasta el momento. El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento.

El despliegue se hará, en la primera etapa de la misión, a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que lo convierte en un récord para un satélite argentino.

