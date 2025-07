Día del Amigo: la historia del invento argentino que logró instalarse como efeméride

El particular hombre que impulsó la celebración que, cada 20 de julio, se replica hoy con fuerza en América latina. Y qué tiene que ver la llegada a la luna.

Ya se instaló como una tradición que cada 20 de julio se celebre el Día del Amigo . Cada año, muchos aprovechan la efeméride para reunirse con su círculo íntimo o reencontrarse en grupo amplio y pasar un buen rato. Lo que pocos saben es que esta festividad se instaló en esta fecha particular gracias a la iniciativa de un argentino. La historia es bastante particular.

El responsable de que cada 20 de julio se festeje el Día del Amigo es un argentino. Su nombre es Enrique Ernesto Febbraro y su trayectoria es amplia y variada : fue profesor, filósofo, odontólogo, periodista y hasta locutor de radio. Además de todo eso, fue el gestor de una particular movida que llevó a que se instale esta efeméride.

Detalle no menor: el Día del Amigo, festividad que se celebra en varios países de América latina, coincide con la fecha en la el Apolo 11 llegó a destino. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong puso pie en la luna y marcó un hito para la humanidad. No, no es casualidad.