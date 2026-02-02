La Capital | Información General | Ansés

Anses en febrero: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Anses dio a conocer los cambios en las fechas de pago para el segundo mes del año. Toda la información relevante en esta nota

2 de febrero 2026 · 12:10hs
El cronograma de pagos de Anses sufrirá modificaciones en febrero

El cronograma de pagos de Anses sufrirá modificaciones en febrero

Con el segundo mes del año ya empezado, muchas personas se preguntan cuánto cobrarán en febrero y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Anses, considerando que se trata de un mes con distintos feriados que modificarán el calendario de pagos. Afortunadamente, el organismo se encargó de difundir toda la información pertinente al pago de haberes y prestaciones, para que los beneficiarios puedan organizar sus finanzas.

En primer lugar, es importante recordar que los jubilados recibirán este mes un incremento del 2,8%, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. El porcentaje replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $349.299 de enero a $359.079 en febrero, sin contar el bono de 70.000 pesos que se otorga a las jubilaciones mínimas. Sostenido sin modificaciones, el bono hará que la jubilación mínima total llegue a $ $429.079 en febrero. Cabe recordar que quienes cobren haberes superiores a la mínima pero inferiores al piso de $429.079 recibirán un bono proporcional, hasta alcanzar ese monto total.

Aumentos en las distintas prestaciones

Otras prestaciones también se ajustarán en febrero con el mismo porcentaje. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registrará un haber de $287.263 como base, que con el bono llegará a $357.263. Por su parte la PNC por Invalidez y Vejez ubicará su haber base en $251.355, totalizando $321.355 con el refuerzo. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin incluir el bono.

Asignaciones familiares y AUH

El incremento de febrero también se trasladará a las asignaciones. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzará los $129.032 por hijo. Mientras tanto, la Asignación por hijo con discapacidad llegará a $420.148.

Anses actualizará además los topes de ingresos para acceder a las asignaciones, un punto clave para evitar que trabajadores registrados o jubilados queden excluidos del sistema tras los aumentos.

Cronograma de pago de febrero con modificaciones

Tal como informó Anses, el cronograma de pagos para febrero fue modificado en función de los dos feriados que incluye el mes por Carnaval. Como siempre, los pagos se realizan tomando en consideración la terminación del DNI.

Así, por este mes, se les adelantará el pago a quienes cobren la mínima y tengan DNI terminado en 8 y 9. A diferencia del mes de enero que cobraron el 21 y 22, en febrero sus haberes se acreditarán el 20 por los feriados.

Así queda el cronograma de pago completo de Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de febrero
  • DNI terminados en 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2: 12 de febrero
  • DNI terminados en 3: 13 de febrero
  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo
