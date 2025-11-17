Anses confirma en diciembre suba de haberes, bono y aguinaldo: las fechas de cobro

Los jubilados y pensionados recibirán el haber actualizado, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Además el organismo ya confirmó el calendario de pagos

Anses confirmó el aumento de las pensione sy jubilaciones en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que el último mes del año llega con una serie de pagos adicionales para los jubilados y pensionados. Además de confirmar el aumento en los haberes y publicar las fechas de cobro en diciembre, la asociación confirmó el aguinaldo y la un bono para un grupo de beneficiarios.

Según detalló el organismo, en diciembre los haberes tendrán un incremento del 2,3%. En este mismo mes los jubilados y quienes cobren la mínima además recibirán $70.000 , en el marco del refuerzo de fin de año.

De esta manera, algunos beneficiarios podrán contar con tres ingresos en diciembre: haber mensual, aguinaldo y bono extraordinario. El pago se realizará antes de las fiestas, según la terminación del número de documento.

En cuánto quedan las jubilaciones

A partir del dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,3% en diciembre. De este modo, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 en noviembre a $340.755,35 en diciembre. Mientras que la máxima, que estaba en $2.241.349,35 pasará a $2.293.124,50.

El bono extra en diciembre

Por su parte, el bono de $70.000 recibido por quienes perciben la mínima se mantendrá este mes, por lo que la jubilación mínima con bono será de $410.755.35.

Puam y Asignación Universal por Hijo (AUH)

El aumento también impacta en el resto de las prestaciones de Anses. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se extendió hasta la suma de $272.597,08. Con el bono de $70.000, alcanzará los $34.597.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, la suba ascenderá a $238.522,43 en diciembre.

Aguinaldo jubilados y pensionados en diciembre

Cabe remarcar que en el último mes del año los jubilados y pensionados además cobraran el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. El mismo se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre.

Sí cobran aguinaldo:

Jubilados y pensionados de Anses.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Trabajadores en relación de dependencia (públicos y privados).

Empleadas domésticas y trabajadores temporales (proporcional al tiempo trabajado).

Quiénes no cobran aguinaldo

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de programas sociales o asignaciones familiares.

Calendario de pagos de diciembre

El pago del aguinaldo y los haberes comenzará el miércoles 10 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima:

DNI terminados en 0 : 10 de diciembre

DNI terminados en 1 : 11 de diciembre

DNI terminados en 2 : 12 de diciembre

DNI terminados en 3 : 15 de diciembre

DNI terminados en 4 : 16 de diciembre

DNI terminados en 5 : 17 de diciembre

DNI terminados en 6 : 18 de diciembre

DNI terminados en 7 : 19 de diciembre

DNI terminados en 8 : 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima: