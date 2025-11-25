La Capital | Información General | Ansés

Cómo consultar el historial de aportes en Anses y cómo reclamar si falta información

A través de un simple procedimiento, los trabajadores pueden consultar su historia laboral en Anses. En esta nota, todos los detalles

25 de noviembre 2025 · 10:26hs
Desde un teléfono

Desde un teléfono, tablet o computadora se puede acceder a la Historia Laboral de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite a los usuarios contar con su información personal dentro del sistema. Es que justamente, el organismo considera fundamental que los trabajadores revisen sus datos con frecuencia y los mantengan actualizados.

En este sentido, una de las recomendaciones por parte de Anses es revisar periódicamente la "Historia Laboral", la sección donde se registran los aportes realizados, ya que será vital al momento de solicitar la jubilación.

Ingresar al detalle de los aportes registrados es un trámite rápido y sencillo. Para informarse acerca de ellos, es posible consultar toda una serie de datos referidos a la propia Historia Laboral. En esta sección el trabajador podrá acceder a:

  • Las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores.
  • Los períodos registrados y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, puede ser que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.
  • Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

Desde esa misma página es posible emitir una constancia de Historia Laboral que no requiere de la autenticación de un agente de Ansés. Asimismo, los trabajadores pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución firmada por Anses con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

Cómo consultar la Historia Laboral y los aportes registrados en Anses

Acceder a los datos registrados consta de cortos y sencillos pasos. En principio, la consulta se puede realizar en el sitio web oficial de Anses, al cual se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es posible, también, consultar los datos desde la aplicación Mi Anses. Para acceder, solamente se necesita un dispositivo móvil, tablet o computadora.

Una vez dentro del sitio, hay que ingresar en la sección “Trabajo” y luego en la opción “Consultar Historia Laboral”. Desde allí es posible obtener información relevante acerca de todo lo que concierne al período laboral.

La Historia Laboral, por su parte, se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma del personal de Anses.

Si existen dudas al respecto de los pasos a seguir, en su página web oficial, Anses ofrece un video explicativo con la información necesaria.

Qué hacer si faltan aportes en la Historia laboral

En caso de necesitar acreditar años que no aparecen registrados en la Historia Laboral, es posible solicitar un Reconocimiento de servicios en Anses. Se trata de una resolución firmada por el organismo en la que se reconocen los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional, tanto los declarados por los empleadores como los realizados como trabajador independiente.

Este documento se puede solicitar en cualquier momento de la vida laboral, cuando se necesite presentar ante organismos provinciales o cajas previsionales los aportes realizados en el ámbito nacional o cuando se cuente con la documentación necesaria para demostrar períodos trabajados que no están registrados en Anses.

Para pedir el reconocimiento de servicios es necesario contar con recibos de sueldo, certificación de servicios emitida por los empleadores y/o telegramas que se hayan enviado a lugares de trabajo que ya no estén activos, reclamando los aportes faltantes.

El trámite se realiza por internet. Se debe tener a mano una foto del DNI (frente y dorso) y la documentación para probar los períodos trabajados que no estén registrados en el historia laboral. Luego se necesita obtener la Clave de Seguridad Social (en caso de no tenerla, se puede crear directamente desde la página de Anses). Por último, es necesario ingresar en Atención Virtual con la clave y elegir la opción "Solicitar Reconocimiento de Servicios" para comenzar el trámite.

Si se prefiere, también se puede realizar el trámite en las oficinas de Anses solicitando un turno previamente. A la cita se debe llevar la documentación detallada anteriormente.

