Cambia el cronograma de Anses: cuándo se cobran jubilaciones y aguinaldos en diciembre

Los jubilados y pensionados recibirán el haber actualizado, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

25 de noviembre 2025 · 12:25hs
Fechas de cobro de las prestaciones de Ansés para diciembre

Fechas de cobro de las prestaciones de Ansés para diciembre

Hay cambios en las fechas del cronograma de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Además, desde el organismo estatal confirmaron que el último mes del año llega con una serie de pagos adicionales para los jubilados y pensionados, como el medio aguinaldo y un bono para un grupo de beneficiarios.

Según detalló el organismo, en diciembre los haberes tendrán un incremento del 2,3%. En este mismo mes los jubilados y quienes cobren la mínima además recibirán $70.000, en el marco del refuerzo de fin de año.

De esta manera, algunos beneficiarios podrán contar con tres ingresos en diciembre: haber mensual, aguinaldo y bono extraordinario. El pago se realizará antes de las fiestas, según la terminación del número de documento.

Cambios en la fecha de cobro de jubilaciones, prestaciones y aguinaldos

En particular, la modificación de las fechas de cobro se deben al feriado del lunes 8 de diciembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María.Frente a esta efeméride nacional, el organismo previsional se vio obligado a reordenar el esquema habitual.

En este marco, Ansés remarcó que “el calendario recién empezaría al día siguiente, es decir, el martes 9”, a partir del cual se avanzará de manera progresiva según la terminación del DNI.

>> Leer más: Anses paga el aguinaldo de diciembre 2025: quiénes lo cobran, montos y calendario de pago

Calendario de pagos de diciembre, actualizado

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

En cuánto quedan las jubilaciones

A partir del dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,3% en diciembre. De este modo, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 en noviembre a $340.755,35 en diciembre. Mientras que la máxima, que estaba en $2.241.349,35 pasará a $2.293.124,50.

El bono extra en diciembre

Por su parte, el bono de $70.000 recibido por quienes perciben la mínima se mantendrá este mes, por lo que la jubilación mínima con bono será de $410.755.35.

Puam y Asignación Universal por Hijo (AUH)

El aumento también impacta en el resto de las prestaciones de Anses. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se extendió hasta la suma de $272.597,08. Con el bono de $70.000, alcanzará los $34.597.

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, la suba ascenderá a $238.522,43 en diciembre.

