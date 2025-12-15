La Capital | Información General | Becas Progresar

Becas Progresar de Ansés: cuánto y cuándo se cobra en diciembre

Los beneficiarios del programa educativo de Ansés ya pueden conocer la fechas de cobro para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo

15 de diciembre 2025 · 14:58hs
La Administación publicó las fechas de cobro para diciembre

Cómo quedarán las pensiones tras el anuncio del Prepuesto 2026

Ya casi a fin de año, los beneficiarios de los distintos programas de Ansés se preguntan por los montos que recibirán por parte de sus prestaciones. En este marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicó el importe y el calendario en el que se pagarán las Becas Progresar en diciembre.

El programa de Becas Progresar es una política estatal que tiene como objetivo principal ayudar a quienes más lo necesiten a atravesar y finalizar sus estudios primarios, secundarios, terciarios y universitarios, según el caso. A partir de una contribución económica, el programa busca garantizar un acceso más equitativo a la educación.

Como todos los meses, el pago se realizará en función de la terminación de DNI de cada estudiante y en diciembre el período se extenderá entre el lunes 15 y el viernes 19 de diciembre.

Montos de diciembre de las Becas Progresar

Durante diciembre el valor de las Becas Progresar no registrará ningún aumento con respecto a los meses anteriores. Así, el monto se mantiene en $35.000.

De todas maneras, ese valor no es percibido en su totalidad por los estudiantes, sino que inicialmente se accede a un 80% de su valor. Así, en diciembre se cobrará:

  • Nivel obligatorio y trabajo: $28.000 (80% del monto total).
  • Nivel superior: $28.000 durante el primer año y $35.000 a partir del segundo año.

El 20% restante estará habilitado para todos los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos académicos durante 2025.

El pago de las Becas Progresar se deposita automáticamente en el CVU declarado, siempre y cuando el beneficiario cumpla con todos los requisitos académicos, económicos y administrativos.

Calendario de diciembre de las Becas Progresar

  • DNI 0 y 1: lunes 15 de diciembre.
  • DNI 2 y 3: martes 16 de diciembre.
  • DNI 4 y 5: miércoles 17 de diciembre.
  • DNI 6 y 7: jueves 18 de diciembre.
  • DNI 8 y 9: viernes 19 de diciembre.

Cuáles son los requisitos para acceder a los programas de Becas Progresar

Los requisitos para acceder al programa varían según el nivel de educación que se deba atravesar. Existen tres programas: “Educación Obligatoria”, “Educación Superior” y “Progresar Trabajo”.

Requisito para el Programa Progresar de Educación Obligatoria

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre 16 y 24 años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria (con ampliaciones para ciertos grupos priorizados)
  • Asistir a una institución educativa
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Cumplir con la condición de alumno regular
  • Participar en actividades complementarias determinadas por el programa
  • Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar
  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad

Requisitos para el Programa Progresar de Educación Superior

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre 17 y 24 años de edad para estudiantes ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite de edad para estudiantes de enfermería
  • Ser estudiante regular de una institución educativa
  • Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

Además, para acceder a las becas el ingreso mensual del grupo familiar no debe superar los $966.000, equivalente al triple del salario mínimo vital y móvil vigente.

Requisitos académicos:

Se deberá acreditar la condición de alumno regular y tener al menos el 50% de las materias aprobadas conforme al plan de estudios y año de cursado, si la inscripción a la beca se realiza por primera vez y como estudiante avanzado

Los estudiantes deberán culminar sus estudios sin excederse en más de 2 años en el tiempo teórico de duración de su plan de estudios. No aplica este requerimiento para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional.

Los postulantes que, para la finalización de la carrera, les reste cursar 2 o menos materias o adeuden sólo exámenes finales y/o la realización de tesis y/o prácticas profesionales, podrán inscribirse en el programa por el periodo de un año sin opción a renovación.

Requisitos para el Programa Progresar Trabajo

  • Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con DNI
  • Tener entre dieciocho y veinticuatro años cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado
  • La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
  • Realizar un curso de formación profesional o trayecto formativo dependientes del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
