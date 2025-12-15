La Capital | Información General | Ansés

Anses: cuánto se cobrará por la Tarjeta Alimentar en diciembre

De cara al último mes del año, ya se conocieron los montos que pagará Ansés en la Tarjeta Alimentar

15 de diciembre 2025 · 13:10hs
Con el cronograma de pagos para diciembre de 2025 en marcha, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar para el último mes del año. Según informaron desde el organismo, no habrá aumentos antes de fin de año.

La Tarjeta Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional y está destinado a la compra de alimentos por parte de los sectores más vulnerables. Para acceder al beneficio es necesario estar inscripto en el programa de Asignación Universal por Hijo (AUH) o en la Asignación por Embarazo. Para mantener el beneficio, es fundamental contar con los datos personales, familiares y de contacto actualizados en la base de ANSES, ya que la falta de actualización puede derivar en la suspensión del pago.

Si bien el resto de las asignaciones recibió aumentos a partir de la fórmula de movilidad, según informó el Ministerio de Capital Humano, la Prestación Alimentaria no tendrá incrementos durante diciembre y se mantendrá en el mismo valor que en el mes de noviembre.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

Los requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar son varios. Esta le corresponde a:

  • Quienes cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive
  • Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social
  • Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad
  • Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar

Los montos a cobrar en términos de la Tarjeta Alimentar varían dependiendo el caso. Así quedarían los bonos en función de la condición:

  • Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $52.250
  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Cómo se accede a la Tarjeta Alimentar

El cobro del bono es automático para aquellas personas ya inscriptas en los programas del gobierno detallados anteriormente. No se necesita realizar ningún trámite. La prestación alimentaria se deposita en la misma cuenta y fecha en que se cobra la prestación.

Por eso es importante mantener los datos personales, familiares y de contacto actualizados en Anses. Para consultarlos o modificarlos, se puede ingresar a la página web oficial de Anses y en la sección “Mi Anses” seleccionar “Información personal”. Para ingresar a “Mi anses” se le pedirá al usuario su CUIL y su Clave de la Seguridad Social.

Para consultar la fecha de cobro se puede visitar el calendario de pagos que figura en la página web oficial de Anses, o bien ingresando en “Mi Anses”, en la sección Hijos > Mis Asignaciones con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Ignacio Boero: Anunciaremos el DT de Newells entre mañana y el miércoles

Ignacio Boero: "Anunciaremos el DT de Newell's entre mañana y el miércoles"

Astore sobre la economía de Newells: Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino

Astore sobre la economía de Newell's: "Es igual a la de todos los clubes del fútbol argentino"

