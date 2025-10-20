Ya se conoce el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Mientras el cronograma de pago de octubre se va completando, ya se puede conocer el aumento que los jubilados y pensionados recibirán en noviembre por parte de Ansés. Como ocurre cada mes, este dato se conoce a partir del dato de la inflación del penúltimo mes.
La Ley de Movilidad es la responsable de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que se dio a conocer recientemente, determine el aumento para el onceavo mes del año. Así, se pudo establecer que el aumento para noviembree será del 2,1%.
Así, el haber mínimo para los jubilados pasará de los $326.298,38 de octubre a $ 333.150,65 en noviembre, sin contar el bono de $70.000 adicional que se otorga a las jubilaciones mínimas. En caso de que el Ejecutivo ratifique dicho bono, la jubilación mínima total llegaría a $403.150,65.
Cómo quedarán las prestaciones de Anses en noviembre
Aplicando el aumento del 2,1% y sin contar el bono de $70.000, las prestaciones de Anses podrían quedar de la siguiente manera en noviembre:
- Jubilación mínima: $333.150,65
- Jubilación mínima + bono: $403.150,65
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.520,52
- PUAM + bono: $336.520,52
- Pensión por invalidez laboral: $ 233.205,46
- Pensión por invalidez laboral + bono: $303.205,46
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 (por hijo menor de 18 años)
- AUH por hijo con discapacidad: $389.808,61 (por hijo)
Por su parte, se espera que el bono previsional mantenga su valor de $70.000. Este se paga completo a quienes perciban el haber mínimo. Si el beneficio es menor a la suma de jubilación mínima más bono, se liquida un complemento hasta alcanzar ese valor.
Cronograma de pagos en octubre
Teniendo en cuenta el feriado del décimo mes del año, el calendario de pagos de Ansés se organizará de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- DNI terminados en 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4: 14 de octubre
- DNI terminados en 5: 15 de octubre
- DNI terminados en 6: 16 de octubre
- DNI terminados en 7: 17 de octubre
- DNI terminados en 8: 20 de octubre
- DNI terminados en 9: 21 de octubre
Asignación por embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 17 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 16 de octubre
Asignaciones Pago Único
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 21 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de octubre