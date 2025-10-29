Premios Martín Fierro de streaming: un programa rosarino se posiciona entre los candidatos

Por primera vez, se celebrarán los Premios Martín Fierro de streaming. Este miércoles, se conocieron las distintas ternas que buscarán premiar a los protagonistas de este formato de comunicación que cada vez gana más terreno.
El ciclo de política "Cabaret Voltaire" de Brindis TV juega en la terna "Programa Federal". Todos los nominados
Rosario tiene un representante en estos novedosos galardones. Se trata de "Cabaret Voltaire", un ciclo de análisis sobre la coyuntura social y política que sale al aire cada domingo por Brindis TV, el streaming de La Capital. A cargo de la conducción del espacio están los rosarinos Tomás Trappe y Mauricio Vera y en la producción están Sofía Alarcón y Victoria Herrmann.
El programa rosarino se destaca por contar cada domingo con invitados de todo el arco ideológico: desde Guillermo Moreno, pasando Ernesto Tenembaum y hasta Rosendo Grobocopatel. También se caracterizan por los mano a mano con especialistas en distintas áreas.
El ciclo de Brindis TV fue nominado en la terna "Programa Federal", junto a otros streams de Córdoba, Mendoza y Misiones.
Este miércoles, todos los nominados fueron anunciados en simultáneo en algunos de los principales canales de streaming: Olga, Luzu, La Casa, Blender y AZZ. El evento tomará lugar el próximo 14 de diciembre y es organizado por el stream de Migue Grandos, junto a Telefe y Aptra.
