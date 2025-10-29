Premios Martín Fierro de streaming: un programa rosarino se posiciona entre los candidatos El ciclo de política "Cabaret Voltaire" de Brindis TV juega en la terna "Programa Federal". Todos los nominados 29 de octubre 2025 · 14:50hs

Cabaret Voltaire, el programa rosarino nominado a los Premios Martin Fierro de streaming

Por primera vez, se celebrarán los Premios Martín Fierro de streaming. Este miércoles, se conocieron las distintas ternas que buscarán premiar a los protagonistas de este formato de comunicación que cada vez gana más terreno.

Rosario tiene un representante en estos novedosos galardones. Se trata de "Cabaret Voltaire", un ciclo de análisis sobre la coyuntura social y política que sale al aire cada domingo por Brindis TV, el streaming de La Capital. A cargo de la conducción del espacio están los rosarinos Tomás Trappe y Mauricio Vera y en la producción están Sofía Alarcón y Victoria Herrmann.

El programa rosarino se destaca por contar cada domingo con invitados de todo el arco ideológico: desde Guillermo Moreno, pasando Ernesto Tenembaum y hasta Rosendo Grobocopatel. También se caracterizan por los mano a mano con especialistas en distintas áreas.

Este miércoles, todos los nominados fueron anunciados en simultáneo en algunos de los principales canales de streaming: Olga, Luzu, La Casa, Blender y AZZ. El evento tomará lugar el próximo 14 de diciembre y es organizado por el stream de Migue Grandos, junto a Telefe y Aptra. >> Leer más: Martin Fierro 2025: uno por uno, todos los ganadores de la gran noche de la televisión Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de streaming Programa Federal: Para el Universo - Universo TV Córdoba

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones) Actualidad: Ángel responde - Bondi

El Ejército de la Mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Blender

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La Posta - Stream Room TV Pública Informativo Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La Casa streaming

Tremenda Mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad El más Border del streaming Patria y Familia - Luzu TV

Lo del Turco - La Canchita TV

El fin del mundo - Olga Voz Periodística Iván Schargrodsky - Cenital

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebuq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa streaming Conducción femenina Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Streams Telefe Dupla del año Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV Entrevistador Migue Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae Co conducción masculina Juan ruffo - Blender

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming Talento revelación Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming Transmisión especial Musical Gracias Mercedes - Olga

Un día Rosarino - Olga

2do aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV Musical Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu - Luzu TV

Soundtrash - Blender

Origamix - Somos Origamis & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV