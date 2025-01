Ansés anunció un bono de más $300.000 para enero: quiénes lo recibirán

Para poder acceder a esta prestación, los ingresos familiares no deben superar los $3.599.466 e individualmente los $1.799.733.

Asignación Universal por Hijo

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo: $76.436,30

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $248.897,77

Asignación por Embarazo: $76.436,30

Sin embargo, en enero, la AUH cobra también la Tarjeta Alimentar, que paga los siguientes montos según composición del grupo familiar:

Familias con tres hijos o más: $108.062.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con un hijo: $52.250

Complementarios y extras

Además, se entregará el Complemento leche a madres embarazadas y a AUH con niños de hasta tres años de edad para asegurar una buena nutrición. En enero, el valor de este bono ascenderá a $36.023,296.

Otros extras que puede recibir el grupo familiar que cobra la AUH son, por ejemplo, los montos correspondientes a programas como Volver al Trabajo o Acompañamiento social. Ello sumaría $78.000 al mes.

Y no solo eso: quienes no hayan tramitado la Libreta AUH, aún tienen tiempo ya que se extendió el plazo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) estableció su calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en base al número de terminación del DNI de los beneficiarios.

A través de la Resolución 1239/2024 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno estableció un incremento del 2,43% para los límites de ingresos y los montos de las asignaciones familiares, con excepción de la asignación por cónyuge. En lo que respecta al Suaf, actualizó los límites de ingresos para beneficiarios y estableció que desde enero del 2025 la asignación por hijo será de $ 47.775 para quienes tengan hasta un ingreso de $ 739.775.

Aquellos que tengan hasta un ingreso de entre $739.775,01 y $1.084.955 percibirán $32.225 y $19.488 hasta un ingreso de entre $1.084.955,01 y $1.252.619; y $10.052 hasta un ingreso de entre $1.252.619,01 y $3.917.492.

Pensión no contributiva

Además, pagará más de $ 443.000 a un grupo particular de personas en enero: serán aquellas personas que reciban la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos. Aquellos que cobren una Pensión No Contributiva recibirán en el mes de enero un aumento del 2,43%, motivo por el cual la pensión Madres de 7 hijos llegó a $265.907, que sumado al bono de $70.000 que entrega el Gobierno y el monto actual de la Tarjeta Alimentar, de unos $108.062, la suma total es de $443.969.

Ansés: cronograma de pagos de AUH enero 2025

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 10 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 17 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero.

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: viernes 10.

DNI terminados en 1: lunes 13.

DNI terminados en 2: martes 14.

DNI terminados en 3: miércoles 15.

DNI terminados en 4: jueves 16.

DNI terminados en 5: viernes 17.

DNI terminados en 6: lunes 20.

DNI terminados en 7: martes 21.

DNI terminados en 8: miércoles 22.

DNI terminados en 9: jueves 23.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: lunes 13.

DNI terminados en 2 y 3: martes 14.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 15.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 16.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 17.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena del 10/1 al 10/2.

Todos los documentos Segunda Quincena del 22/1 al 10/2.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 9/1 al 10/2.

Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28.

Desempleo Plan 2