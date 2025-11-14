Anmat prohíbe la venta de siete productos de café por falsificación y falta de registros

El organismo retiró del mercado cafés de Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto por usar rótulos falsos y números de registro inexistentes

Estas marcas de café pueden representar un peligro para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el país de siete productos de café que pertenecen a las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto. La medida quedó oficializada mediante la disposición 8385/25.

El organismo informó que estos productos muestran rótulos falsos, incluyen registros sanitarios inexistentes y carecen de habilitaciones válidas tanto de establecimiento (RNE) como de producto (RNPA). La investigación la llevó adelante el Departamento de Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del INAL, que confirmó las irregularidades.

Este procedimiento oficial determinó que los productos usan RNE y RNPA inexistentes o pertenecientes a otros elaboradores, rótulos falsos y datos no verificables sobre su origen y establecimiento.

Por esas razones, Anmat concluyó que se trata de productos apócrifos que no garantizan condiciones sanitarias seguras para el consumo.

>> Leer más: Anmat prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades en sus registros

imagen_8385_2

Cuáles son los productos prohibidos

Anmat prohibió la venta de los siguientes cafés:

“Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend”, marca Caffé del Doge, Il Caffé di Venezia.

“Café Clásico”, marca Café Sol, Línea Baristas.

“Café Colombia”, marca Café Sol, Línea Baristas.

“Café Gourmet”, marca Café Sol, Línea Baristas.

“Café”, marca Café Sol, Línea Baristas.

“Puro café estilo italiano tostado natural en grano, Intenso Blend”, marca Caffé del Ponte Rialto.

“Café tostado natural, Expresso Café Crema”.

imagen_8385_1

Además, Anmat prohibió cualquier producto que exhiba en su etiqueta el RNPA EXP. 4050-141467, ya que se trata de un número inexistente utilizado en rótulos falsificados.

El organismo aconsejó no consumir los productos mencionados. En caso de haberlos comprado, recomendó interrumpir su uso y realizar la denuncia ante la autoridad sanitaria local para activar los mecanismos de retiro.