La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

El producto presentaba irregularidades en su registro y composición por lo que fue retirado del mercado con urgencia

19 de enero 2026 · 12:35hs
El acondicionador fue coniderado un producto ilegítimo por Anmat

El acondicionador fue coniderado un producto ilegítimo por Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de una crema acondicionadora para el cabello tras detectar fallas en su registro y la utilización de componentes prohibidos en su formulación.

La medida fue asentada en la disposición 28/2026 publicada en el Boletín Oficial. El organismo tomó la decisión de prohibir su venta a partir de una investigación iniciada por un reporte de sospecha de desvío de calidad recibido en el área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal.

Anmat descubrió que el producto no contaba con los registros sanitarios correspondientes para ser comercializado. Además, la crema estaba elaborada con azul de metileno y violeta de genciana, dos ingredientes prohibidos por la normativa vigente.

Al no estar inscriptos correctamente y presentar químicos prohibidos, estos productos fueron considerados ilegítimos. Comercializar este tipo de cremas sin autorizaciones puede representar un grave riesgo para la salud ya que los organismos reguladores no pueden brindar garantías sobre su seguridad y calidad.

>>Leer más: Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El acondicionador prohibido por Anmat

El producto para el cabello prohibido por Anmat se conoce como:

  • “Blonde Curls - Moisturizing Silver Conditiones”, de la marca Curl Girl

Es importante que quienes hayan adquirido el producto se abstengan de utilizarlo ya que no se puede garantizar que sea seguro para el cabello.

image
El producto prohibido por Anmat

El producto prohibido por Anmat

Noticias relacionadas
Anmat prohibió cremas y geles cosméticos por su falta de registros

Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos

Anmat prohibió medicamentos elaborados en un laboratorio sin autorización sanitaria por ser un riesgo para la salud

Anmat prohibió una serie de medicamentos por deficiencias de elaboración

El Correo Argentino continuará estando habilitado para la distribución de productos medicinales

Anmat retiró la habilitación para reempaquetar medicamentos al Correo Argentino

Hace 10 años, una caldera del Laboratorio Apolo explotó en la zona sur de Rosario   

A casi una década de la explosión, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Ver comentarios

Las más leídas

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Lo último

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

La provincia estará en una feria internacional para posicionar a la ciudad como nodo logístico, comercial y turístico. Reunión en la embajada y nueva ruta aérea

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz
LA CIUDAD

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo
LA CIUDAD

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad
Política

Andrea Travaini asumirá como nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newells en la primera fecha del torneo

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Quini 6: hubo un solo ganador en el Siempre Sale y se lleva $383 millones

Ovación
Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública
Ovación

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Mundial 2026: los partidos de la selección argentina se transmitirán por la TV Pública

Newells arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Newell's arranca la semana previa al debut en el Apertura con un nuevo refuerzo

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Policiales
Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien
LA CIUDAD

Baleados el fin de semana: un hombre está grave y dos mujeres evolucionan bien

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Balacera fatal en Empalme Graneros: identificaron a una de las víctimas

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

La Ciudad
Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Incendio en el cementerio La Piedad: el fuego afectó una oficina del archivo

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Rosario quedó como zona templada: cómo impactará ese cambio en la factura de luz

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %
Economía

General Motors mantendrá  los parates en Alvear en 2026 y pagará salarios al 75 %

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta
Policiales

Un hombre fue baleado en la cabeza en barrio República de la Sexta

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo
Información General

Anamá Ferreira pidió cárcel para la turista argentina acusada de racismo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados
El Mundo

Incendios forestales en Chile: al menos 18 muertos y más de 50.000 evacuados

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

Por Emmanuel Paz
Negocios

El noroeste rosarino se posiciona en inversiones comerciales y urbanísticas

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba