Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

El producto presentaba irregularidades en su registro y composición por lo que fue retirado del mercado con urgencia

El acondicionador fue coniderado un producto ilegítimo por Anmat

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de una crema acondicionadora para el cabello tras detectar fallas en su registro y la utilización de componentes prohibidos en su formulación.

La medida fue asentada en la disposición 28/2026 publicada en el Boletín Oficial. El organismo tomó la decisión de prohibir su venta a partir de una investigación iniciada por un reporte de sospecha de desvío de calidad recibido en el área de Cosmetovigilancia del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal.

Anmat descubrió que el producto no contaba con los registros sanitarios correspondientes para ser comercializado. Además, la crema estaba elaborada con azul de metileno y violeta de genciana, dos ingredientes prohibidos por la normativa vigente.

Al no estar inscriptos correctamente y presentar químicos prohibidos, estos productos fueron considerados ilegítimos. Comercializar este tipo de cremas sin autorizaciones puede representar un grave riesgo para la salud ya que los organismos reguladores no pueden brindar garantías sobre su seguridad y calidad.

>>Leer más: Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El acondicionador prohibido por Anmat

El producto para el cabello prohibido por Anmat se conoce como:

“Blonde Curls - Moisturizing Silver Conditiones”, de la marca Curl Girl

Es importante que quienes hayan adquirido el producto se abstengan de utilizarlo ya que no se puede garantizar que sea seguro para el cabello.