Anmat prohibió distintos productos médicos de una marca

La marca no contaba con la autorización sanitaria correspondiente. La medida alcanza a todos los lotes de productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de la marca “Veritas” . La medida alcanza a todos los lotes de los productos.

La prohibición de los productos se hizo oficial a partir de la Disposición 7157/2026 , publicada en el Boletín Oficial. Tal como explicó el organismo, la decisión se tomó luego de una inspección realizada en la firma FERRER SALUD S.A., donde se detectaron unidades de estos productos que no contaban con fecha de fabricación ni de vencimiento, datos del fabricante o importador autorizado, ni información sobre registros sanitarios.

Por su parte, la firma inspeccionada no pudo aportar ninguna documentación que esclareciera el orígen de los productos. De hecho, tal como pudo verificar Anmat, no existen registros sanitarios de productos médicos bajo la denominación “Veritas” , ni constan firmas habilitadas ante el organismo con las denominaciones “Veritas” o “Distribuidora dental Edigma".

Al no estar inscriptos en Anmat, el organismo no puede conocer con certeza las condiciones de elaboración, seguridad y eficacia de los productos. Por este motivo, el organismo definió la prohibición de estos productos en todo el territorio nacional y plataformas de venta en línea, al menos hasta que la firma obtenga la autorización sanitaria correspondiente.

Los productos médicos prohibidos por Anmat

Los productos médicos recientemente prohibidos corresponden a las firma “Veritas” y se identifican de la siguiente manera: