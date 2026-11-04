Anmat prohibió dos productos médicos de distintas firmas Los productos presentaban irregularidades y se confirmaron características de adulteración y falsificación. 4 de noviembre 2026 · 15:20hs

Anmat definió la prohibición de los dos productos en todo el territorio nacional, tras considerarlos ilegítimos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de distintos productos médicos de dos marcas.

La prohibición de los productos se hizo oficial a partir de la Disposición 7133/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida fue tomada luego de una inspección realizada por el organismo en la sede de INSUMED SAN JUAN SRL, donde se encontraron unidades de un sistema de aspiración VITAL-CATH y planchas de etiquetas correspondientes a camisolines DIMEX. Por su parte, la firma no pudo presentar la documentación que respaldara la adquisición de estos productos.

Al verificar la información con las empresas titulares de los registros sanitarios se confirmaron las irregularidades. En el caso de DIMEX, su titular informó que los rótulos eran falsificados y que el número de registro sanitario consignado correspondía a barbijos, no a camisolines. Mientras que el titular del producto VITAL-CATH, confirmó que la unidad examinada había sido adulterada mediante la incorporación de un rótulo ajeno al producto original y que su fecha de vigencia había finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Frente a las irregularidades que presentan los productos, y en tanto se desconocen sus condiciones de elaboración, seguridad y eficacia, Anmat definió la prohibición de los productos en todo el territorio nacional. Tal como expresó el organismo, la medida tiene como objetivo prevenir el uso de productos médicos ilegítimos.

>>Leer más: Anmat ordenó inmovilizar un lote de un medicamento de la firma Bayer S.A Los detalles de los productos médicos prohibidos por Anmat Los productos médicos recientemente prohibidos corresponden a las firmas VITAL - CATH y DIMEX. Se identifican de la siguiente manera: “VITAL - CATH closed suction System - for Adult Endotracheal, REF 62140M, LOT 20120101”, cuya bolsa tipo pouch interna presenta un rótulo con la inscripción “KIMS - EO”, sin datos del importador ni del registro sanitario.

“DIMEX indumentaria descartable, camisolín único uso, 1 pack por 10 unidades, Lote 0109POL16, PM 2289-3”.