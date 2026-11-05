El actor Russell Brand, culpable de violación y agresión sexual a cuatro mujeres

La sentencia se conocería el lunes. El comediante británico enfrenta una pena de prisión “significativa”, anticipó el juez

Russell Brand fue declarado culpable el jueves de cargos de violación y agresión sexual que involucran a cuatro mujeres, por acusaciones que se remontan a hace más de 20 años.

El juez Joel Bennathan señaló que el actor y comediante británico enfrenta una pena de prisión “significativa” cuando sea sentenciado el próximo lunes. Brand había permanecido en libertad, pero el juez rechazó una solicitud de libertad bajo fianza por la posibilidad de que pudiera huir, y fue puesto bajo custodia.

Brand era un “depredador sexual” despiadado, calculador y manipulador, sostuvo durante el juicio el fiscal Riel Karmy-Jones.

El actor de "¿Cómo sobrevivir a mi ex?" y "Misión rockstar", de 51 años, negó los cargos y declaró que en su juventud estaba obsesionado con el sexo y que en una época llevó una vida promiscua, pero que nunca obligó a nadie a hacer algo contra su voluntad.

Fue declarado culpable de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual. Fue absuelto de dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión indecente.

Brand cerró los ojos cuando se leyó el veredicto de culpabilidad por el cargo de violación. Cuando se le negó la libertad bajo fianza hizo un gesto a sus abogados para indicarles que estaba bien y repitió varias veces: “Estoy bien, estoy bien, estoy bien”.

El superintendente detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, afirmó que la condena fue “un testimonio del extraordinario valor, la resiliencia y la determinación de las mujeres que se presentaron y denunciaron lo que les ocurrió”.

“Brand utilizó su influencia, estatus y fama para explotar a mujeres y cometer delitos sexuales contra ellas”, manifestó, y sostuvo: “A medida que crecía su perfil, también lo hacía su sensación de derecho”.

El jurado, compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres, deliberó más de ocho horas a lo largo de dos días.

Conocido por sus rutinas de monólogo subidas de tono y sus batallas con las drogas y el alcohol, Brand alcanzó notoriedad a comienzos de la década del 2000 como presentador de programas de televisión. Estuvo casado brevemente con la estrella del pop Katy Perry. En los últimos años se alejó de los medios tradicionales, se mudó a Florida y construyó una gran audiencia en línea con videos que combinan bienestar, teorías conspirativas y conversaciones sobre su devoción religiosa.