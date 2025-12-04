La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió dos equipos estéticos por ser un riesgo para la salud

La Administración detectó que los productos no poseían los registros necesarios para ser comercializados y utilizados

4 de diciembre 2025 · 16:36hs
Anmat identificó que ninguno de los equipos poseía los registros necesarios para su comercialización

Anmat identificó que ninguno de los equipos poseía los registros necesarios para su comercialización

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la publicación en plataformas de venta de dos equipos estéticos por no contar con las autorizaciones sanitarias obligatorias.

A través de la Disposición 8804/25 publicada en el Boletín Oficial, se determinó que estos productos eran vendidos sin la autorización ni el registro necesario, por lo que fueron inmediatamente retirados del mercado por la Administración. Estás acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

>> Leer más: Anmat prohibió dos jabones líquidos por ser un riesgo para la salud

¿Cuáles son los equipos estéticos prohibidos por Anmat?

Según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), decidió prohibir la comercialización y el uso de los equipos "Dermotherap, modelo AQUA", y "Dermotherap, modelo SIENNA".

La investigación comenzó luego de una inspección realizada en un departamento de Buenos Aires donde se llevaban a cabo prácticas y procedimientos estéticos. Allí, personal del Departamento de Control de Mercado encontró dos equipos que no poseían fecha de fabricación visible ni número de registro sanitario. Desde Anmat precisaron que el centro inspeccionado tampoco pudo aportar datos sobre su procedencia, por lo que no fue posible garantizar su seguridad y eficacia.

En este sentido, detallaron que, al consultar a la firma fabricante DERMOEQUIPOS SRL, si bien se verificó que se trata de una empresa autorizada y habilitada como importador y fabricante de productos médicos, el personal de la firma indicó que "se trataba de equipos fabricados por la firma respecto de los cuales no se había tramitado el correspondiente registro sanitario".

Finalmente, Anmat ordenó prohibir el uso y la comercialización de estos dispositivos con el fin de proteger a los eventuales adquirentes y usuarios, “en atención a que se desconocen las características, funcionalidad y seguridad de los equipos".

Noticias relacionadas
Anmat advirtió sobre el peligro de los alisadores de cabello con formol

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Los legisladores tuvieron el último encuentro para preparar el informe sobre fentanilo.

Fentanilo contaminado: Anmat y el Ministerio de Salud pegaron el faltazo en Diputados

Los turistas argentinos detenidos en Miami, vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, durante la audiencia ante la Justicia.

Los cinco argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

milei presentara los cazas f16 en cordoba, pero por ahora solo los volaran pilotos extranjeros

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Ver comentarios

Las más leídas

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Lo último

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un efecto estadístico

La UCA cuestiona la baja de la pobreza y advierte que el 70% de la mejora responde a un "efecto estadístico"

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Los miembros de una célula de Los Monos apresados la semana pasada con 53 kilos de cocaína quedaron en prisión preventiva. La droga fue secuestrada en una casa de Nuevo Alberdi. Hay dos organizadores y un financista
De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados
Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nuevo Concejo: Schmuck al frente, peronismo reagrupado y el vuelto a Ciudad Futura

Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presentará los cazas F16 en Córdoba, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones a una tasa de 8,10% en los mercados internacionales

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe abrió el juego para transformar El Mangrullo: 11 firmas interesadas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron a los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó la tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron a los ídolos

Ovación
El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza
OVACIÓN

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

El extraño posteo sobre un jugador de Central con la camiseta de otro equipo y un ícono que expresa tristeza

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

Histórica definición de la Fórmula 1: qué necesita cada piloto para ser campeón

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

El doloroso momento que atraviesa Caruso Lombardi más allá de sus peleas mediáticas

Policiales
Nuevo golpe al legendario Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al legendario "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 detenidos imputados

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Misterio en Cabín 9: investigan la muerte de un hombre tras el robo de una bicicleta

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

La Ciudad
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Temporada en las islas: este viernes comienzan los cruces diarios desde la Estación Fluvial

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial
LA CIUDAD

Se viene un plan de vacunación articulado con centros de salud, escuelas y acción territorial

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza
Tendencias

Qué buscaron los argentinos este año en Google: El Eternauta, el Papa y Dua Lipa a la cabeza

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord
Información General

Una vez más el Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado bate otro récord

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa
Policiales

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo
La Región

Un obrero rosarino de 33 años murió electrocutado en San Lorenzo

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles
La Región

Encontraron un cuerpo sin vida en el río Paraná, detrás de Isla de los Mástiles

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos
OVACIÓN

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Aún no volvió a Newells del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo
OVACIÓN

Aún no volvió a Newell's del club donde fue campeón y ya lo quiere otro equipo

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados
Politica

Milei y los libertarios estrenaron la primera minoría en Diputados

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos en Miami

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells
Ovación

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez