Anmat prohibió dos equipos estéticos por ser un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la publicación en plataformas de venta de dos equipos estéticos por no contar con las autorizaciones sanitarias obligatorias.

A través de la Disposición 8804/25 publicada en el Boletín Oficial, se determinó que estos productos eran vendidos sin la autorización ni el registro necesario, por lo que fueron inmediatamente retirados del mercado por la Administración . Estás acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

Según informó la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), decidió prohibir la comercialización y el uso de los equipos "Dermotherap, modelo AQUA", y "Dermotherap, modelo SIENNA" .

La investigación comenzó luego de una inspección realizada en un departamento de Buenos Aires donde se llevaban a cabo prácticas y procedimientos estéticos. Allí, personal del Departamento de Control de Mercado encontró dos equipos que no poseían fecha de fabricación visible ni número de registro sanitario. Desde Anmat precisaron que el centro inspeccionado tampoco pudo aportar datos sobre su procedencia, por lo que no fue posible garantizar su seguridad y eficacia.

En este sentido, detallaron que, al consultar a la firma fabricante DERMOEQUIPOS SRL, si bien se verificó que se trata de una empresa autorizada y habilitada como importador y fabricante de productos médicos, el personal de la firma indicó que "se trataba de equipos fabricados por la firma respecto de los cuales no se había tramitado el correspondiente registro sanitario".

Finalmente, Anmat ordenó prohibir el uso y la comercialización de estos dispositivos con el fin de proteger a los eventuales adquirentes y usuarios, “en atención a que se desconocen las características, funcionalidad y seguridad de los equipos".