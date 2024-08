Alerta mundial de la OMS por la viruela del mono: en Argentina hubo cinco casos estos meses

La OMS lanzó la alarma por la propagación del mpox en África donde el brote ya causó 500 muertes. En nuestro país no se registraron decesos

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), no hubo en el presente año casos fallecidos. Y en las últimas cuatro semanas se confirmaron tres casos, correspondientes a las semanas 30 y 31 del año.

La mediana de edad de los casos confirmados es de 34 años con un mínimo de 23 años y un máximo de 38 años, según los datos oficiales analizados en un informe de Clarín.

De los cinco casos confirmados, cuatro corresponden a personas de sexo legal masculino. Los casos tienen residencia en las provincias de Buenos Aires (uno), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (dos), Santa Fe (uno) y Río Negro (uno).

En Argentina, el primer caso confirmado se registró en la semana 21 de 2022. Durante ese año se confirmaron 1.025 casos, de los cuales dos fallecieron.

Argentina: 124 casos en 2023

En el año 2023, el total de casos confirmados fue de 124. El último caso se registró en la semana 52.

Durante el año 2024 no se habían registrado casos confirmados hasta la SE 27. Desde entonces se confirmaron 5. De ellos, tres registran antecedentes de viaje o contacto con viajeros, un caso no presenta antecedentes de viaje ni contacto con viajeros, mientras que el último se encuentra en investigación epidemiológica.

Los casos confirmados se caracterizan principalmente por la presencia de exantemas vesiculares en diferentes localizaciones (incluyendo genitales, perianales, manos y torso), fiebre y mialgias.

“Actualmente, la principal medida de salud pública para interrumpir la transmisión de la enfermedad es la identificación efectiva de casos, implementando medidas de aislamiento, y el rastreo de contactos para su seguimiento y eventual aislamiento en caso de desarrollar síntomas”, dice el Boletín Epidemiológico.

La OMS afirmó que esta vez los brotes no son consecuencia de la circulación de una misma variante del virus, sino de más de una, y que también se han observado niveles de riesgo y de contagio diferentes, mientras que hace dos años la transmisión era casi exclusivamente por vía sexual.

Tedros Adhanon, de la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, hizo esta declaración tras recibir la recomendación en este sentido del Comité de Emergencias de esta organización, una instancia de científicos independientes de distintas partes del mundo encargados de analizar si un brote epidémico puede afectar la salud pública global.

En una rueda de prensa, Tedros explicó que además de la gravedad del brote en la República del Congo, es muy preocupante que la enfermedad se haya expandido a países donde nunca antes se habían visto casos, como Uganda, Ruanda, Burundi y Kenia. En total, se registró un aumento de contagios del 160 por ciento en 2024 respecto al año anterior, según datos publicados la última semana por Africa CDC.

Casos sospechosos

El Ministerio de Salud dice que es “toda persona que presente exantema característico, sin etiología definida, de aparición reciente y que se localiza en cualquier parte del cuerpo (incluyendo lesiones genitales, perianales, orales o en cualquier otra localización) aisladas o múltiples; o que presente proctitis (dolor anorrectal, sangrado) sin etiología definida.

El exantema característico son “lesiones profundas y bien delimitadas, a menudo con umbilicación central y progresión de la lesión a través de etapas secuenciales específicas: máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, que no correspondan a las principales causas conocidas de enfermedades exantemáticas (varicela, herpes zoster, sarampión, herpes simple, infecciones bacterianas de la piel). No obstante, no es necesario descartar por laboratorio todas las etiologías para estudiar al caso para viruela símica”, dice el BEN.

Los signos o síntomas de la enfermedad son: fiebre mayor a 38,5° de inicio súbito, linfoadenopatía, astenia, cefalea, mialgia, dolor lumbar.

El Ministerio de Salud recomendó evitar el contacto estrecho directo con casos confirmados y con personas que tengan síntomas compatibles, aunque no tengan todavía el diagnóstico confirmado. Y advirtió que "cualquier persona que tenga contacto estrecho directo con las lesiones en piel o mucosas de una persona con viruela símica/Mpox, especialmente contacto íntimo o sexual, o con la ropa o utensilios utilizados por personas enfermas, puede contraer la enfermedad. La autoprotección incluye evitar el contacto físico y/o respiratorio con un caso sospechoso, confirmado o con síntomas compatibles"