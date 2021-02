Acusan al médico Leopoldo Luque de haber "preparado la muerte" de Diego Maradona

Y continuó: “Lo que surge de estos audios, hay que ser muy precavido, hay que ver la fecha porque creo que es de un mes antes de la muerte de Diego, es como que están preparando la muerte de Diego y a ver qué sale en la autopsia y qué no va a salir. ¿Cómo va a saber que Diego se va a morir dentro de un mes y que le van a hacer una autopsia? Es gravísimo”, puntualizó en diálogo con "Nosotros a la mañana", por El Trece.

Los polémicos audios de Luque con un miembro de su staff médico fueron dados a conocer el mismo día que Baudry contó que, en una de las visitas de la expareja del Diez junto a su hijo Diego Fernando, el "niño vio marihuana arriba de la mesa de luz".

Entre los audios que envió Luque a sus colaboradores antes de la muerte de Maradona, en uno puede escucharse al neurocirujano: "Ahí le dije a Maxi (Pomargo) que si hay una autopsia salta eso". Con "eso" Luque se refiere a la marihuana y, según se desprende de la conversación, Diego consumía asiduamente antes de su internación en la Clínica Olivos, donde se sometió a una cirugía por un hematoma subdural.

En la conversación también se identifica a Charly como la persona que le habría suministrado a Maradona los porros. "No aguanto más la situación de que Charly le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo", le escriben a Luque.

La preocupación se extiende durante varias semanas, según se desprende del análisis de los chats que hizo la Justicia. Luque y este colega, quien no está imputado en la causa, querían hacerle entender al entorno del ex entrenador que eso era perjudicial. El neurocirujano en varias ocasiones dice tener la intención de reunirse con Matías Morla para plantearle el tema.

En otro cruce de audios, queda expuesto el descontrol que había en la vivienda del ídolo: "Decí que, dentro de todo, tengo a la Monona (Romina Milagros Rodríguez, la cocinera de Diego) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro", dice otro de los mensajes.

Luego, en otro audio, agregó: "Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad faso. Y el otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano".

Y todo empeora: "Como te dije, tengo ahí mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora. A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos", detalló.