Quién es Seven Kayne, el joven trapero que vinculan con Gimena Accardi

La actriz compartió una foto en la que se la ve muy cerca del cantante. Rápidamente estallaron los rumores de romance

A pocos meses de su separación de Nico Vázquez, Gimena Accardi se mostró muy cerca de un misterioso hombre. Rápidamente las redes sociales estallaron en comentarios, me gustas y rumores de romance.

Cabe remarcar que la misteriosa foto de la actriz junto a su supuesto nuevo amor llega en un contexto especial: hace tan solo unos días, su expareja Nico Vazquez blanqueó su romance con su compañera de elenco Dai Fernandez. De hecho, ambos partieron hacia Estados Unidos para emprender unas vacaciones juntos.

Los rumores surgieron a través de una fotografía compartida en redes sociales. Fue la amiga de la actriz, Agustina Navarro quien compartió una imagen donde se la ve junto a un conocido cantante argentino. Y luego la propia actriz reposteó la imagen en sus historias de Instagram. Se trata de Seven Kayne, un reconocido trapero argentino que colaboró con artistas de la talla de Duki, Milo J, Luck Ra, Neo Pistea, entre otros.

La foto de Gime Accardi con Seven Kayne

En la imagen compartida por Agustina Navarro, se la puede ver a Gime Accardi sonriente tratando de tapar la camara. A su lado se ve un hombre con gorra negra que la abraza. Si bien no se llega a reconcoer la cara del hombre, los usuarios en redes sociales rápidamente descubrieron su identidad: por un tatuaje en su brazo izquierdo, revelaron que se trata de Seven Kayne.

image

Quién es Seven Kayne

Joaquín Cordovero, conocido artísticamente como Seven Kayne, es un trapero argentino que nacio el 1 de agosto de 1999 en Buenos Aires. A pesar de tener solo 26 años, cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la música urbana y es considerado uno de los referentes del trap argentino.

image

Su carrera artística comenzó, como la de muchos traperos, rapeando en competencias de freestyle. En 2017, lanzó su primera canción con el sello Mueva Records: “Si te lastimé”. Rápidamente, el joven artista se convirtió en uno de los nombres más destacados en plena época de auge del trap argentino.

A partir de entonces, comenzó a lanzar canciones que se transformaron en éxitos, como “Bésame”, “Lento”, “Hace Tiempo” y “Tres Rosas”. Su popularidad creció junto con colaboraciones importantes, como “No quiero más” junto a Luck Ra, la BZRP Music Session #33, y “Dame Love” con Khea.

image

En 2022, Seven Kayne decidió alejarsedel trap para experimentar con nuevos sonidos. Así nació su EP “Buscando la luz”, un proyecto que combina distintos géneros.

En 2024, presentó el remix de “Bésame”, un verdadero éxito que reunió a grandes figuras del género como Bhavi, Milo J, Tiago PZK, Khea y Neo Pistea, además del propio Seven Kayne.

Actualmente, en 2025, se encuentra realizando su primer tour global, titulado “TRANSMU7ACIÓN”, con el que recorre países alrdedor del mundo.

