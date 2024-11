Williams compartió un video sobre la "Fiebre Colapinto": del banderazo al fanatismo "swiftie"

Colapinto y las pulseras de Taylor Swift

Durante el jueves previo a la primera práctica libre, Alex se encontró con Colapinto en el paddock de Interlagos y apuntó sobre su experiencia “swiftie”, por la cual varias fanáticas hicieron eco de su gusto por la música de Taylor Swift y le enviaron las famosas “friendship bracelets”.

Al respecto, el piloto argentino confesó: “Tengo muchas pulseras, me dieron tantas, tengo como 200 en la mochila. Son tantas que si me las pongo me queda toda la mano llena. Parezco Taylor Swift”. A su vez, indicó que está “muy orgulloso” y siente que es “especial” disfrutar del apoyo de los fanáticos, quienes “hicieron un esfuerzo enorme para viajar desde tan lejos”.

Banderazo argentino Colapinto (1).png

El Banderazo a Colapinto en Sao Paulo

Cientos de hinchas que viajaron a ver el Gran Premio de Brasil se reunieron en el Parque Trianon, ubicado sobre la Avenida Paulista de Sao Paulo, para mostrar todo su apoyo a Colapinto, con banderas argentinas llenas de imágenes del piloto y otros símbolos nacionales. Con fervor y pasión, entonaron el himno argentino a ritmo de estadio y le dedicaron canciones al clásico estilo futbolero.

“Nos volvió a poner en la Fórmula 1. Permitió poder volver a vivir todo esto gracias a él, es inexplicable lo que vivimos”, expresó uno de los hinchas junto al influencer. Cada uno de los fanáticos que se acercó al banderazo dejó su firma en un extenso telón con los colores celeste y blanco, en recuerdo a un histórico encuentro argentino.

A pesar del mal resultado el domingo, cuando Colapinto se estrelló y no pudo finalizar la carrera, los hinchas remarcaron que estarán “en las buenas y en las malas”, pero también se sumaron fanáticos brasileños que bancaron al argentino como representante sudamericano. El gesto de la “C” dedicado al piloto fue el cierre para confirmar el apoyo incondicional de sus compatriotas.