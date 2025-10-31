La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

El argentino espera por la confirmación de su continuidad en Alpine, mientras la escudería austríaca analiza sus opciones a futuro

31 de octubre 2025 · 16:53hs
Sigue en la Fórmula 1. Franco Colapinto será confirmado por Alpine para el 2026.

Sigue en la Fórmula 1. Franco Colapinto será confirmado por Alpine para el 2026.

La Fórmula 1 es un mundo complejo para los pilotos, quienes no solamente aspiran a ganarse un lugar en la máxima categoría del automovilismo, sino que también deben luchar por mantenerlo. En ese contexto, todavía restan confirmarse cuatro butacas para la temporada 2026, aunque una de ellas ya tiene todos los boletos vendidos.

Mientras las negociaciones y los análisis circulan por el paddock, los fanáticos esperan la confirmación oficial de la continuidad de Franco Colapinto con Alpine, la cual ya parece asegurada y varios medios especializados adelantaron que está próxima a ser anunciada.

A su vez, la estructura de Red Bull mantiene una competencia entre sus pilotos por tres codiciados lugares. Con Max Verstappen confirmado en el equipo principal, la escudería austríaca analiza quién será el compañero del neerlandés para afrontar un nuevo año con importantes cambios reglamentarios. En tanto, las dos butacas de Racing Bulls también están disponibles.

Colapinto Gasly Mexico Alpine
Falta poco. Colapinto sería confirmado en los próximos días para acompañar a Gasly en 2026.

Falta poco. Colapinto sería confirmado en los próximos días para acompañar a Gasly en 2026.

La butaca de Alpine, a punto de ser confirmada

Franco Colapinto juntó méritos a lo largo de la temporada para quedarse en Alpine en 2026. Si bien no obtuvo puntos, el argentino batalló con un auto plagado de limitaciones y logró ponerse incluso por encima de su compañero, Pierre Gasly.

>> Leer más: Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

El francés tiene contrato vigente al menos hasta 2028 y la escudería proyecta en torno a él, por lo que el rendimiento del pilarense permite considerarlo para el futuro. La batalla entre ambos es lo único que le queda al equipo por delante, mientras apuestan por el motor Mercedes que llegará para la próxima temporada.

Colapinto fue más rápido que Gasly en gran parte de las últimas carreras y demostró estar a la altura. Según confirmó Motorsport, el anuncio oficial de su continuidad llegaría entre el martes 4 y jueves 6 de noviembre, en la previa al Gran Premio de Brasil.

Red Bull analiza su futuro

Bien es sabido que Verstappen es el piloto estrella y el objetivo absoluto de Red Bull, por lo que las decisiones principales y el armado del auto gira en torno a sus gustos. De igual manera, la etapa de transición que atraviesa la escudería tras la salida de Christian Horner y la llegada de Laurent Mekies modificaron la postura de sus jóvenes corredores.

Isack Hadjar, quien hizo su debut esta temporada, logró destacarse en Racing Bulls y lleva sumados 39 puntos en el Campeonato de Pilotos, con un podio incluido. Por eso, el francés se perfila como el favorito para acompañar al neerlandés en el equipo principal. Algo que el medio De Telegraaf de Países Bajos ya da por hecho.

Hadjar Lawson Racing Bulls
Isack Hadjar es candidato a subir a Red Bull, mientras Liam Lawson espera continuar en Racing Bulls.

Isack Hadjar es candidato a subir a Red Bull, mientras Liam Lawson espera continuar en Racing Bulls.

Este movimiento desplazaría directamente a Yuki Tsunoda, aunque el japonés demostró progresos en la etapa reciente de la temporada y mantiene el suspenso la decisión. Su permanencia no está asegurada y hay rumores que lo vinculan con Aston Martin, pero se desconoce su futuro.

Los otros dos candidatos a quedarse con las butacas de Racing Bulls son Liam Lawson y Arvid Lindblad. El neozelandés disputó las primeras dos carreras del año con Red Bull y fue removido, pero logró estabilidad en el equipo secundario. Por su parte, el joven británico-sueco, considerado el prospecto junior más fuerte de la academia, impresionó a las autoridades y espera por su primera oportunidad en la F1.

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto solo estuvo para pelear con su compañero de Alpine Pierre Gasly en México.

Mano a mano entre los Alpine: el ritmo de Colapinto y la comparación con Gasly

Franco Colapinto intentó sobrepasar a Pierre Gasly sobre el final, pero la suerte no lo acompañó.

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Liam Lawson, de Racing Bulls, evitó una tragedia en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Franco Colapinto circula en el asfalto del Hermanos Rodríguez de México, con el Alpine.

Un VSC insólito le impidió a Franco Colapinto volver a superar a Pierre Gasly en el final de México

Ver comentarios

Las más leídas

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Lo último

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

La Fundación de Ciencias Médicas de Rosario cierra un año con inversiones en tecnología y obras

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

Asociación Rosarina de Fútbol: la selección sub-12 femenina viaja a Rafaela

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

El intendente Pablo Javkin presentó el proyecto que será debatido en el Concejo. Es la quinta proyección de recaudación y gastos con superávit fiscal

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus
Economía

Vicentin en manos argentinas: Grassi le gana la pulseada a Dreyfus

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre
Economía

Informe de la Bolsa de Comercio: la economía volvió a caer en septiembre

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley
Salud

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia
LA CIUDAD

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera
Policiales

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

La marca de remeras made in Rosario que llegó a Lali, al Chiqui Tapia y a Fito Páez

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Reforma laboral: advierten un aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios

Reforma laboral: advierten un "aniquilamiento que no le servirá ni a los empresarios"

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Sin margen y con nuevo conductor, Newells comienza su lucha por la supervivencia

Sin margen y con nuevo conductor, Newell's comienza su lucha por la supervivencia

Ovación
Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre
OVACIÓN

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Mercado Libre se convirtió en el principal sponsor de la AFA y la Liga Profesional llevará su nombre

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Las butacas libres de la Fórmula 1 para 2026: el anuncio de Colapinto y la espera de Red Bull

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Uno de los mejores arqueros de América es argentino pero podría jugar en la selección de Brasil

Policiales
Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Por Miguel Pisano
Policiales

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a 17 miembros de una banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Identificaron a la mujer asesinada en un asentamiento de la zona sur

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

Murió un hombre que había sido baleado en la zona oeste

La Ciudad
Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario
La Ciudad

Más colectivos y una nueva base para el Sies: los detalles del presupuesto 2026 para Rosario

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Fin de semana con cortes de tránsito en el Monumento y el parque Independencia

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Santa Fe actualizará salarios pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 
POLICIALES

Atropellan a mujer policía al escapar de un control frente a la Terminal 

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Presupuesto con superávit: destinarán el ahorro municipal al desarrollo de obras públicas

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Prueban en Rosario un nuevo tratamiento para un tipo de esquizofrenia

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Un hombre de 80 años falleció al incendiarse una casa en barrio Ludueña

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Patrimonio histórico: se aprobó la modificación del programa de protección

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: Apostamos a que a la Argentina le vaya bien

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores
Política

El presidente dejó afuera del encuentro en la Rosada a cuatro gobernadores

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

Por Mila Kobryn
La Región

Lo condenan por difundir material pornográfico editado con caras de vecinas

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pocas nubes en un viernes con temperatura en alza

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas
Política

Milei recibió a gobernadores y les pidió apoyo para las reformas

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán
Información General

Comando Vermelho tenía un FAL argentino: sospechan que fue robado en Beltrán

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

Por Juan Iturrez
Ovación

Leones FC puso primera con el primer amistoso ante Central Córdoba

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños
Ovación

El rosarino que conoció a Maradona en Agrandadytos lo recordó en su cumpleaños

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro
Ovación

Lanús es finalista de la Sudamericana y jugará por el título contra el Mineiro

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero
Policiales

Piden perpetua para asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero