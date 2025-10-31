Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya a la que vinculan con Franco Colapinto

El piloto argentino de Fórmula 1 fue captado junto a la excantante de "Toco Para Vos" en el VIP de una fiesta en México y se dispararon los rumores

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Sin embargo, esta vez estuvo en boca de todos al ser visto muy cerca de la cantante uruguaya Meri Deal en un boliche de Ciudad de México , donde estuvo la semana pasada compitiendo en la capital mexicana.

Este jueves por la noche Pepe Ochoa, durante el programa "LAM", difundió un video en donde se mostraba al piloto argentino y a la ex cantante de la banda "Toco Para Vos" hablando íntimamente en un sector exclusivo de la fiesta posterior a la carrera. Lo que inició como un acercamiento "tímido" por parte del representante de Alpine, llevó a lo que el periodista definió como "una vez que puso sexta, ahí no chocó".

Además, el panelista agregó más detalles de cómo fue este encuentro: " Estuvieron toda la noche juntos, abrazados . También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos ”.

Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que estuvo con Franco Colapinto

Nacida el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, María Inés Deal Herrán actualmente se encuentra viviendo en México, donde compone sus canciones como solista. Desde sus comienzos a temprana edad en el colegio The British Schools, se dedicó a formarse en el mundo de la música, particularmente en el piano, la guitarra, la composición y el canto.

En 2013 se dio su salto a la fama cuando Bautista Mascia, ganador de "Gran Hermano" Argentina 2024, la invitó a formar parte del grupo musical "Toco Para Vos" como cantante principal. Con canciones como "Sólo Necesito", "Hasta La Luna" y "Su fiel admirador", la banda de cumbia pop se escuchó a lo largo de toda América Latina, especialmente en Uruguay y Argentina.

Luego de la separación del grupo uruguayo en el 2017, dos años más tarde la cantautora inició su carrera como solista cuando fue la telonera en un show de Ed Sheeran por la capital uruguaya. A partir de esta nueva etapa de su carrera, firmó con sellos discográficos internacionales que llevaron a que, en 2023, saque su álbum "Amores Náufragos" con canciones de su autoría.

En una entrevista con el medio uruguayo El País en marzo de este año, Deal afirmó que "estaba en pareja en una relación a distancia". Sin embargo, en ese momento prefiero mantener la información de su vida personal en privado.