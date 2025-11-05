Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación 2025 de Fopea

"Rezo por vos", elaborado por Carina Bazzoni, Eugenia Langone y Celina Mutti Lovera, analiza las dificultades en el acceso al aborto legal frente al avance de sectores conservadores

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) anunció los trabajos nominados al Premio al Periodismo de Investigación 2025, instancia que distingue trabajos que promueven la excelencia, la transparencia y la rendición de cuentas públicas. Entre los informes que tienen chances de llevarse el galardón se encuentra un trabajo de La Capital . Se trata de Rezo por vos. , elaborado por Carina Bazzoni, Eugenia Langone y Celina Mutti Lovera, que analiza la dificultad de acceso al aborto legal frente al avance de los sectores conservadores.

El informe especial, publicado en el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres y disponible online en un micrositio , plantea que la provincia de Santa Fe fue pionera en el país en la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva. Aún así, desde la llegada al gobierno nacional de Javier Milei, las mujeres encuentran cada vez más obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo. La falta de insumos y la actuación de grupos que resisten la ley en hospitales y centros de salud son una realidad con la que conviven médicos y pacientes. A cuatro años de la legalización, la oposición a estas prácticas se fortalece.

La investigación de La Capital destaca que en los últimos dos años las denuncias por presuntos obstáculos a la interrupción legal del embarazo crecieron al doble, según la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. En Santa Fe, durante el año pasado, se comunicaron más de dos casos por mes que advertían de situaciones como "demoras o maltrato institucional, cobro por la práctica hasta falta de profesionales o medicación".

Este trabajo periodístico sigue dos pistas: la red de organizaciones que tienen su razón de ser en el rechazo al aborto legal y se mantienen activas tras la aprobación de la ley, los vínculos que mantienen entre ellas y algunas de las estrategias con las que operan estas asociaciones en municipios declarados Pro Vida de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en un contexto de feroces recortes en el presupuesto de la administración de La Libertad Avanza sobre los programas de salud sexual y reproductiva.

Con testimonios de médicos, pacientes, referentes feministas; análisis de documentos oficiales y de ONG, y respuestas del Ministerio de Salud nacional a pedidos de información pública, este trabajo indaga en los obstáculos que enfrentan pacientes para acceder a la interrupción legal del embarazo en tiempos de avance conservador.

El reportaje fue realizado con el apoyo de la International Woman's Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas, así como con la colaboración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Todos los nominados al Premio Fopea

El Premio Fopea contempla seis categorías. En cada una de ellas se reconocen reportajes y series de notas publicadas en medios nacionales y provinciales que exponen hechos de interés público, mediante la búsqueda rigurosa de datos, el chequeo de fuentes y la precisión informativa. La ceremonia de entrega se realizará este viernes 7 de noviembre a las 19.30, en el Salón El Ceibo de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/1985764352079573487&partner=&hide_thread=false ¡Conocé a los nominados para las distintas categorías del Premio FOPEA al Periodismo de Investigación 2025! pic.twitter.com/Vl5NtxIwSU — FOPEA (@FOPEA) November 4, 2025

Nota de investigación publicada en medios de hasta 30 periodistas: “Violencia sexual en el noroeste argentino: El grito de las mujeres de la ruta 81” — elDiarioAR, de Cecilia Osorio. “El gobierno de Javier Milei redujo al mínimo la publicidad oficial, a excepción de la pauta de YPF que se mantuvo igual que en 2023” — Chequeado, de José Giménez y Agustín Espada. “Declaración jurada bajo sospecha: cómo un funcionario de Cornejo ocultó su patrimonio” — Diario El Sol, de Federico Brusotti.

Nota de investigación publicada en medios de 31 a 100 periodistas: “El Juicio del Neonatal. Documental de la condena a Brenda Agüero por asesinatos de bebés” — La Voz del Interior, de Ary Garbovetzky, Virginia Digón, Natalia Lazzarini, Mauricio Ortega, Franco González, Paula Gaido, Nicolás Masanés y Verónica Corzo. “Rutas 11 y 34 en Santa Fe: una década de reclamos, casi 400 fallecidos en seis años y una solución que en 2024 tampoco llegó” — Aire de Santa Fe, de Santiago Bonet. “Rezo por vos. El acceso al aborto legal frente al avance de los sectores conservadores” — Diario La Capital, de Carina Bazzoni, Eugenia Langone y Celina Mutti Lovera.

Nota de investigación publicada en medios de más de 101 periodistas: “Mi hijo no aguantó tanto dolor. La dramática espera de Nico por un turno que nunca llegó” — La Nación, de María Ayuso. “Sexo o plata para aprobar exámenes en una escuela de enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán” — Todo Noticias (TN), de José Leopoldo Inesta. “Kilos desaparecidos, una destrucción dudosa y sospechas de narcotráfico” — La Nación, de Camila Dolabjian y Diego Cabot.

Investigación colaborativa – Reconocimiento especial Connectas: “Vamos por más, las offshore de la esposa del diputado Ritondo” — ElDiarioAR y CLIP, de Emilia Delfino, Iván Ruiz y Angus Peacock. “Al menos 46 jueces federales de 14 provincias tienen familiares con cargos en la Justicia” — Chequeado, de Irene Benito y el equipo de Chequeado. “Justicia y política: 6 de cada 10 jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local” — Ruido, de Ezequiel Soria y Edgardo Litvinoff.

Estudiantes Universitarios – Reconocimiento especial James Rowe: “La verdad del ganar-ganar” — Universidad Nacional del Nordeste, de Elisa Beatriz González, Lucas Ivroud, Maximiliano Sánchez, Adriel Montiel, Mónica Benítez Esquivel y Zahira Sarapura. “El último vuelo. Una crónica sobre el caso de Juan Manuel Medina, el piloto que se estrelló contra Air Líquide, su ex-lugar de trabajo” — Newsletter Iceberg / Universidad Católica Argentina, de Isabella Bakker, Juan Pablo Rivas y María Emilia Viglietta. “Gestación subrogada por necesidad: la Justicia investiga trata de personas en clínicas de Córdoba” — Universidad Blas Pascal, de Candela Abalos, Sofía Martínez Mariotti, Lourdes Pedraza y Tomás Gómez.

Libro de investigación periodística: “La Generala” — Editorial Planeta, de Emilia Delfino. “Salvate vos” — Editorial Sudamericana, de Juan Carrá. “La banda de los contratos” — Editorial Lux, de Daniel Enz.