La Capital | La Ciudad | La Capital

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación 2025 de Fopea

"Rezo por vos", elaborado por Carina Bazzoni, Eugenia Langone y Celina Mutti Lovera, analiza las dificultades en el acceso al aborto legal frente al avance de sectores conservadores

5 de noviembre 2025 · 09:50hs
Pañuelo. El pañuelo verde como símbolo de lucha y resistencia. Foto Celina Mutti Lovera

Pañuelo. El pañuelo verde como símbolo de lucha y resistencia. Foto Celina Mutti Lovera

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) anunció los trabajos nominados al Premio al Periodismo de Investigación 2025, instancia que distingue trabajos que promueven la excelencia, la transparencia y la rendición de cuentas públicas. Entre los informes que tienen chances de llevarse el galardón se encuentra un trabajo de La Capital. Se trata de Rezo por vos., elaborado por Carina Bazzoni, Eugenia Langone y Celina Mutti Lovera, que analiza la dificultad de acceso al aborto legal frente al avance de los sectores conservadores.

El informe especial, publicado en el marco del Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres y disponible online en un micrositio, plantea que la provincia de Santa Fe fue pionera en el país en la implementación de políticas de salud sexual y reproductiva. Aún así, desde la llegada al gobierno nacional de Javier Milei, las mujeres encuentran cada vez más obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo. La falta de insumos y la actuación de grupos que resisten la ley en hospitales y centros de salud son una realidad con la que conviven médicos y pacientes. A cuatro años de la legalización, la oposición a estas prácticas se fortalece.

La investigación de La Capital destaca que en los últimos dos años las denuncias por presuntos obstáculos a la interrupción legal del embarazo crecieron al doble, según la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. En Santa Fe, durante el año pasado, se comunicaron más de dos casos por mes que advertían de situaciones como "demoras o maltrato institucional, cobro por la práctica hasta falta de profesionales o medicación".

Este trabajo periodístico sigue dos pistas: la red de organizaciones que tienen su razón de ser en el rechazo al aborto legal y se mantienen activas tras la aprobación de la ley, los vínculos que mantienen entre ellas y algunas de las estrategias con las que operan estas asociaciones en municipios declarados Pro Vida de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en un contexto de feroces recortes en el presupuesto de la administración de La Libertad Avanza sobre los programas de salud sexual y reproductiva.

Con testimonios de médicos, pacientes, referentes feministas; análisis de documentos oficiales y de ONG, y respuestas del Ministerio de Salud nacional a pedidos de información pública, este trabajo indaga en los obstáculos que enfrentan pacientes para acceder a la interrupción legal del embarazo en tiempos de avance conservador.

El reportaje fue realizado con el apoyo de la International Woman's Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas, así como con la colaboración de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Todos los nominados al Premio Fopea

El Premio Fopea contempla seis categorías. En cada una de ellas se reconocen reportajes y series de notas publicadas en medios nacionales y provinciales que exponen hechos de interés público, mediante la búsqueda rigurosa de datos, el chequeo de fuentes y la precisión informativa. La ceremonia de entrega se realizará este viernes 7 de noviembre a las 19.30, en el Salón El Ceibo de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/1985764352079573487&partner=&hide_thread=false

Nota de investigación publicada en medios de hasta 30 periodistas: “Violencia sexual en el noroeste argentino: El grito de las mujeres de la ruta 81” — elDiarioAR, de Cecilia Osorio. “El gobierno de Javier Milei redujo al mínimo la publicidad oficial, a excepción de la pauta de YPF que se mantuvo igual que en 2023” — Chequeado, de José Giménez y Agustín Espada. “Declaración jurada bajo sospecha: cómo un funcionario de Cornejo ocultó su patrimonio” — Diario El Sol, de Federico Brusotti.

Nota de investigación publicada en medios de 31 a 100 periodistas: “El Juicio del Neonatal. Documental de la condena a Brenda Agüero por asesinatos de bebés” — La Voz del Interior, de Ary Garbovetzky, Virginia Digón, Natalia Lazzarini, Mauricio Ortega, Franco González, Paula Gaido, Nicolás Masanés y Verónica Corzo. “Rutas 11 y 34 en Santa Fe: una década de reclamos, casi 400 fallecidos en seis años y una solución que en 2024 tampoco llegó” — Aire de Santa Fe, de Santiago Bonet. “Rezo por vos. El acceso al aborto legal frente al avance de los sectores conservadores” — Diario La Capital, de Carina Bazzoni, Eugenia Langone y Celina Mutti Lovera.

Nota de investigación publicada en medios de más de 101 periodistas: “Mi hijo no aguantó tanto dolor. La dramática espera de Nico por un turno que nunca llegó” — La Nación, de María Ayuso. “Sexo o plata para aprobar exámenes en una escuela de enfermería de la Universidad Nacional de Tucumán” — Todo Noticias (TN), de José Leopoldo Inesta. “Kilos desaparecidos, una destrucción dudosa y sospechas de narcotráfico” — La Nación, de Camila Dolabjian y Diego Cabot.

Investigación colaborativa – Reconocimiento especial Connectas: “Vamos por más, las offshore de la esposa del diputado Ritondo” — ElDiarioAR y CLIP, de Emilia Delfino, Iván Ruiz y Angus Peacock. “Al menos 46 jueces federales de 14 provincias tienen familiares con cargos en la Justicia” — Chequeado, de Irene Benito y el equipo de Chequeado. “Justicia y política: 6 de cada 10 jueces de las cortes provinciales tuvieron vínculos con el poder local” — Ruido, de Ezequiel Soria y Edgardo Litvinoff.

Estudiantes Universitarios – Reconocimiento especial James Rowe: “La verdad del ganar-ganar” — Universidad Nacional del Nordeste, de Elisa Beatriz González, Lucas Ivroud, Maximiliano Sánchez, Adriel Montiel, Mónica Benítez Esquivel y Zahira Sarapura. “El último vuelo. Una crónica sobre el caso de Juan Manuel Medina, el piloto que se estrelló contra Air Líquide, su ex-lugar de trabajo” — Newsletter Iceberg / Universidad Católica Argentina, de Isabella Bakker, Juan Pablo Rivas y María Emilia Viglietta. “Gestación subrogada por necesidad: la Justicia investiga trata de personas en clínicas de Córdoba” — Universidad Blas Pascal, de Candela Abalos, Sofía Martínez Mariotti, Lourdes Pedraza y Tomás Gómez.

Libro de investigación periodística: “La Generala” — Editorial Planeta, de Emilia Delfino. “Salvate vos” — Editorial Sudamericana, de Juan Carrá. “La banda de los contratos” — Editorial Lux, de Daniel Enz.

Noticias relacionadas
La mayoría de los residuos encontrados en la ribera del Paraná son plásticos de un solo uso.

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

El oficialismo en el Concejo tiene la mayoría automática de 15 votos para aprobar la potestad para fijar el boleto en manos del Ejecutivo hasta enero de 2027, con opción a un año más.

El Concejo renovará la potestad al Ejecutivo para que fije el precio del boleto

el tiempo en rosario: miercoles con algunas nubes a la espera de tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles con algunas nubes a la espera de tormentas

Rosario en una historia, un podcast para pensar el pasado de la ciudad. 

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Lo último

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

Qué son el 43 y LU en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Volver al futuro vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

"Volver al futuro" vuelve a los cines: cuándo y dónde verla

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

La policía encontró una nota con amenazas después de un ataque con cinco disparos contra el portón principal en el barrio Fontanarrosa

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas
Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia
Salud

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle
POLICIALES

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje
La Ciudad

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Una empresa rosarina ganó la concesión del puente a Victoria: cuánto costará el peaje

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Cuánto saldrán las comidas más populares en la nueva edición de la Fiesta de Colectividades

Un exdelantero de Newells liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: Es papelonezco

Un exdelantero de Newell's liquidó a Cristian Fabbiani por la elección de un jugador: "Es papelonezco"

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Tragedia en un partido de fútbol: el director técnico de uno de los equipos murió de un infarto

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Central goleó en un amistoso en Arroyo Seco en el que hubo muchas cosas para destacar

Ovación
Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona

Búsqueda desesperada: robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Básquet: la Copa Santa Fe U15 femenina tuvo finalistas de la Asociación Rosarina

Policiales
Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada
POLICIALES

Microtráfico de drogas: incautaron medio kilo de cocaína en barrio La Granada

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Una escuela de zona norte sufrió una balacera en el marco de un supuesto conflicto entre bandas

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Baleado en Villa Gobernador Gálvez: lo encontró su tío tirado en la calle

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

Homicidios en Rosario: los últimos 5 crímenes a balazos fueron en las zonas sur y sudoeste

La Ciudad
Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea
La Ciudad

Un informe de La Capital, nominado al Premio al Periodismo de Investigación de Fopea

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar tras la internación

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Tos convulsa o coqueluche: Santa Fe ya confirmó 19 casos y aumenta la vigilancia

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Los plásticos de un solo uso son el principal contaminante del Paraná

Una buena para Newells: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Una buena para Newell's: le redujeron la sanción a Banega y podrá jugar ante Huracán

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario
La Ciudad

Un podcast para conocer y sorprenderse con la historia de Rosario

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York
El Mundo

El musulmán Mamdani se imponía en las elecciones a alcalde de Nueva York

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky
Información General

Al menos 3 muertos y 11 heridos en un accidente de un avión en Kentucky

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad
Política

El Villazo: absuelven a todos los acusados de la causa por delitos lesa humanidad

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná
La Región

Crítica de pescadores: el cierre de exportaciones no rige del otro lado del Paraná

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU
Política

Milei recibió en la Casa Rosada a Peter Lamelas, el nuevo embajador de EEUU

Karina Milei les pidió compromiso a los nuevos diputados libertarios
Politica

Karina Milei les pidió "compromiso" a los nuevos diputados libertarios

La reforma laboral responde a los intereses del poder económico
Economía

La reforma laboral "responde a los intereses del poder económico"

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday
Economía

Celulares y aires acondicionados, los más buscados del Cybermonday

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Hizo una fiesta para celebrar su jubilación y lo mataron de un escopetazo

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas
Información General

Ciberacoso: bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas porteñas

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia
El Mundo

El cierre del gobierno de EEUU se convertiría en el más largo de la historia

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue una masacre
Información General

Lula dijo que el operativo en las favelas de Río de Janeiro fue "una masacre"

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Por Facundo Borrego
Política

Jesús los oiga: la alianza de evangélicos oró por Milei en la Rosada y afina la sintonía

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos
Policiales

Un cuidacoches recibió 17 años por asesinar a un joven ligado a Los Monos

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos
POLICIALES

Crimen en zona sudoeste: murió en el Heca un joven que fue acribillado a balazos

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe
Economía

La actividad económica acumula seis meses en baja en Santa Fe

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez
La Región

Choque múltiple en la autopista a Córdoba a la altura de Cañada de Gómez

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza
POLICIALES

Zona sur: una mujer policía que estaba de franco intentó frenar un asalto en una plaza