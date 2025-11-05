La eterna frase de Diego Maradona que quedó en el recuerdo y que fue editada En la primera nota para la televisión Diego hizo referencia a los dos sueños que tenía en ese momento, que era jugar un Mundial y salir campeón, pero de la octava de Argentinos Juniors Por Luis Castro 5 de noviembre 2025 · 08:54hs

Un joven Diego Maradona en su primera entevista para la televisión en 1970.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar un Mundial y el segundo es salir campeón”. La incónica frase de Diego Armando Maradona quedó grabada a fuego y recordada por siempre. Fueron las primeras palabras de un niño que mostraba sus dotes y que con el paso de los años se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Su nombre quedó enmarcado en la historia del fútbol. Pero en estos dichos de ese proyecto de jugador existe un detalle particular porque en realidad la expresión fue editada y su deseo era salir campeón con Argentinos Juniors.

El periodista que hizo la primera nota a Maradona fue Humberto "Tito" Biondi, quien falleció en noviembre de 2020 a los 80 años. La entrevista se realizó a principios de los años 70, cuando Maradona jugaba en Los Cebollitas de Argentinos Juniors. Esa nota, sin saberlo en ese momento, quedó en el recuerdo eterno para los amantes del fútbol. Tan es así que el video recorrió el mundo.

“Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar un Mundial y el segundo es salir campeón de octava y lo que sigue del campeonato”, fueron las palabras textuales de un jovencido Maradona que a esa altura era diferente a todos los chicos de su edad y deleitaba con su habilidad en Los Cebollitas, un recordado equipo que ganaba todo y contaba con varios pibes que eran diferentes al resto.

Murió el periodista que le hizo la primera nota a Maradona

A Argentinos y al mundo Diego jugaba en su barrio de Villa Fiorito y la rompía. Es por eso que fue invitado a ir a Argentinos y lo hizo junto a su amigo y compinche Goyo Carrizo. Ni bien fue visto el club lo fichó e integró el famoso equipo que estuvo 136 partidos invicto. Poco tiempo después, en 1976, Maradona debutó en la primera del Bicho, realizó una carrera notable y alcanzó la cima al convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Hace pocos días Diego, quien falleció el 25 de noviembre de 2020, fue recordado a nivel mundial ya que el 30 de octubre habría cumplido 65 años.